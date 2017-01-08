行善43年！打工賺1800元捐600元給家扶
新任彰化家扶永久認養人聯誼會會長朱秀芬（右3），行善跟家扶一起成長已有43個年頭。（記者張聰秋攝）
〔記者張聰秋／花壇報導〕61歲的新任第30屆彰化家扶永久認養人聯誼會會長朱秀芬，單純抱著一顆助人為樂的善心，唸高職進修部就瞞著家人加入家扶認養人行列，打工賺來的3分之1收入都捐給家扶，行善43年，她的先生吳義光受其影響，為家扶出錢出力，夫妻倆一起與家扶打拚，傳為美談。
彰化家扶永久認養人聯誼會今在花壇全國麗園大飯店舉行第29、30屆會長交接典禮暨29週年慶祝會，400多位會員踴躍出席，儀式在彰化家扶才藝隊「舞躍獅王兒童醒獅團」表演舞獅，精湛有看頭，熱鬧揭幕。
重頭戲的會長交接典禮，在彰化副縣長林明裕、家扶中心主任王震光、社會處長黃淑娟、家扶兒童少年保護委員會前主委吳義光等人見證下，新任會長朱秀芬從卸任會長楊淑卿接棒，扛下會長重責。
朱秀芬說，年輕的時候有經濟壓力，都能付出了，現在經濟穩定的狀況下，更應該多盡自己的力量付出。
話講得謙虛，其實，朱秀芬出身在很普通的家庭，爸爸媽媽和兄弟姐妹6人，早年生活時，大家都要靠打工才過得去，62年時，朱秀芬打工付出，掙得1800元，捐600元給家扶，1000元交給媽媽補貼家用，自己只留200元花用。
她的善行感動家扶社工員，社工私下透露，朱秀芬認為，全家人至少都是健全的，都能靠自己努力生活，從辛苦的歷練中，更能體會弱勢族群需要受人幫忙的迫切性，她常勉勵社工人員把握當下，年輕不留白，讓人生更多點美麗的回憶。
行善有福報！朱秀芬和先生吳義光攜手經營釣具跟人造假餌外銷北歐、美、日等國，事業有成。由於家扶擬在員林蓋兒少館尚需許多經費，朱秀芬一有機會就會告訴周遭的親朋好友，邀約志同道合的朋友加入行善之列。
家扶中心主任王震光說，家扶很感謝朱秀芬一接任會長拋磚引玉，率先加入永久之友捐款10萬元，還力邀家扶兒童少年保護委員會前主委洪永吉的夫人黃秀森，也捐10萬元成為永久之友，愛心溫暖家扶兒。
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標題：行善43年！打工賺1800元捐600元給家扶
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