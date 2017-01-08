送白米、紅包助弱勢 台中向上市場攤商有愛

年關近，台中向上市場攤商集愛心，致贈弱勢戶白米及紅包過年。（記者蘇孟娟攝）

2017-01-08 16:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕年關接近，西區向上市場攤商等組成的台中向上愛心會，匯聚攤商及熱心民眾愛心，今日送出白米、蔬菜及紅包給西區百餘弱勢戶，盼助弱勢者年前感受到社會善意。

由西區向上市場攤商等所成立的向上愛心會，已連續9年在歲末時節舉辦寒冬送暖活動，愛心會與市議員江肇國今日廣邀西區25個里的128戶弱勢戶，致贈每戶2000元紅包、白米5公斤及有機蔬菜。

向上愛心會理事長許地說，愛心資源來自協會600餘名會員的愛心捐款，其中約半數是向上市場內的攤商，眾人平時雖忙於擺攤維持家計，但愛心不落人後，希望透過有限的力量，幫助弱勢家庭。

現場另有新技專業髮型的設計師群到場為弱勢民眾義剪，盼在歲末幫民眾打理儀容迎接新年到來，新技專業髮型中區區經理王國誠說，已推動近10年的義剪行動，每個月至少會出動5到6場幫弱勢族群義剪，預計4到6月期間，要推動全台巡迴義剪服務，盼幫助更多人。

西區公益里里長劉興峰指出，里內有不少舊型老公寓，因建物多有歷史加上沒有電梯，租金相對便宜，近年來有不少弱勢家庭遷入，其中1名單親媽媽獨力扶養各就讀小學的3子女，生活辛苦，單親媽媽工作不穩定，也是靠社會資源協助照顧，感謝有民眾愛心幫弱勢家庭暫度難關。

西區昇平里長蕭行凱也說，該區約3000戶里民，其中就有近120戶是屬弱勢戶，不少是年長的獨居老人，也感謝民眾的愛心資源。

市議員江肇國說，政府社會福利資源畢竟有限，有賴民間愛心的湧入，讓弱勢家庭能夠及時得到救濟，向上愛心會每年均辦寒冬送暖活動，以實際行動關懷弱勢，也盼藉活動拋磚引玉，盼有更多民間善心投入，讓弱勢家庭都能感受到社會溫暖。