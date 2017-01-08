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尾牙抽中1包10萬元 打開一看欲哭無淚

有網友抽到尾牙大獎10萬元，但打開來看怪怪的。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

2017-01-08  16:28

〔即時新聞／綜合報導〕許多公司已經開始舉辦尾牙，員工們也希望能夠有好手氣抽到大獎，不過有網友在「爆料公社」臉書社團透露，有朋友抽到厚厚一包的10萬元大獎，差點爽翻天，結果一打開來竟是10萬柬埔寨幣（約新台幣796元）。

該名網友表示，這是朋友在尾牙宴上的遭遇，原本以為是自己超好運，但是紅包裡面的竟然不是熟識的千元鈔票，而是一張張柬埔寨紙鈔。發文者指出，其實不是老闆太小氣，這其實只是故意安排的橋段

其他網友看到後紛紛熱烈回文，有人說這假如真的發生在自己身上，可能會氣得把這一袋錢丟在地上；還有人笑稱打開紅包的那一瞬間，當事人心情恐怕是從天堂掉到地獄；也有網友覺得老闆對惡搞員工很樂在其中，畢竟如果不是上次旅遊剩下來的，這10萬柬埔寨鈔票可是要特別去換。

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  • 原來是10萬柬埔寨幣（約新台幣796元）。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

    原來是10萬柬埔寨幣（約新台幣796元）。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

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