分送弱勢物資 恩主公慈善會送暖

台北市景勤愛心慈善會連續26年在雲林沿海地區分送物資助弱勢。（記者黃淑莉攝）

2017-01-08 16:16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣恩主公慈善會、台北市景勤愛心會今天分別在斗南、四湖，舉辦關懷弱勢愛心園遊會及物資發放活動，共有近千戶受惠。

恩主公慈善會連續多年舉辦歲末送暖活動，今年與獅子會300D1區共同合辦，邀請斗南、大埤、古坑等地經濟弱勢及邊緣戶共500多戶近千人參加，共有50個社團、社區設攤，義賣美食、農產及物品，現場還有義剪、民俗技藝等精彩表演。

恩主公慈善會主委顏忠義指出，這次分送弱勢物資有白米、乾麵、油及全國評鑑第一名的醬油，現場各攤位義賣所得也將捐贈給弱勢。

台北市景勤愛心慈善會連續26年在雲林分送白米、油等物資給沿海地區邊緣戶，西螺埤頭里長李美玲表示，慈善會是由一群志同道合的朋友集資成立，至今已有30多年，服務對象大部分是醫院裡的弱勢病患，今年雲邑百二庄老大媽會也加入慈善會贈送保鮮盒、保溫瓶及福袋給弱勢。