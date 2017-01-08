台南空污七成外來 環保局：中國污染物將影響到週二

2017-01-08 16:14

〔記者蔡文居／台南報導〕2017年新的一年，台南的空氣品質實在糟透了！迄今竟然還沒出現過一天好空氣。台南市環保局下午表示，今天因東北季風逐漸南下，北部冷空氣往南推進，踫上南部的暖空氣，而呈現無風狀態，下午過後，預計這波冷空氣會帶走多數本地污染物，但後頭的中國境外污染物隨之南下，各地空氣又有新一波的污染開始，預計影響到週二。

環保局表示，前幾日太平洋高氣壓在台灣附近，因沒有明顯天氣系統影響下，大氣環境相當穩定，氣流無明顯擾動，有利於污染物累積，導致西半部連續多日PM2.5濃度偏高。今天下午空氣品質已恢復至普通等級，但隨著東北季風逐漸增強，後頭的中國境外污染物將隨之南下。

環保局表示，南市環保局已連續一週啟動空品不良應變措施，包括派員加強工廠及營建工地查核、監控大型工廠煙囪是否有異常排放情形、環保局也全面出動洗街車加強洗街，也要求工地及砂石場業者加強灑水及裸露地覆蓋；另鎖定柴油車行經路線加強攔查，以減緩本市PM2.5濃度累積，從今年元旦至今已針對2家工廠及3處大型營建工地共開立5張罰單。

環保局進一步指出，依環保署研究PM2.5來源比率分析資料顯示，台南市的PM2.5污染來自三大部分，大約三成是來自台灣境外的空氣污染物，另三成來自台灣其他縣市，另外三成多則是台南市內工廠、營建工地、柴油車、汽機車等污染源，加上南市地理位置與中央山脈地形阻隔影響，秋冬季節容易形成局部環流並出現微弱或無風的天氣型態，導致境外或境內的污染物滯留在台南不易擴散，台南市政府為了改善自身的污染，自103年起推動亮麗晴空計畫，針對細懸浮微粒加強管制，並結合14個局處共同從源頭管制污染源。

環保局強調，我們雖無法改善七成的外來空氣污染，但仍積極加強管制自身的污染源。呼籲市民在細懸浮微粒濃度偏高的時段，有心血管疾病及呼吸道疾病的民眾應戴口罩，儘量減少戶外劇烈活動，提醒民眾可以在台南市政府及台南市環保局官網首頁查詢即時空氣品質指標及各族群的活動建議。