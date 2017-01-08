雞寮頻傳凶殺案 凶手原來是鳳頭蒼鷹
2017-01-08 16:10
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府農業處指出，行政院農委會特有生物研究保育中心接獲民眾通報，三義鄉鯉魚潭村一處雞寮頻傳「凶殺案」，陸續有8隻土雞脖子都被咬斷，讓飼主相當心慌，農業處協助安裝誘捕籠後，發現凶手原來是保育類動物鳳頭蒼鷹。
苗栗縣政府農業處自然保育科表示，一般民眾都認為只有石虎、棕簑貓或白鼻心等動物才會闖入雞寮「偷雞」，但是猛禽甚至一般犬貓也會有類似行為。這起案例的飼主只是因為土雞莫名被「謀殺」，有點擔憂和好奇究竟是什麼原因造成。
苗栗縣政府農業處自然保育科指出，由於飼主設置的圍籬高度不足，上方亦沒有覆網，農業處原先也以為是因此無法阻絕野生動物入侵，研判是小型食肉目哺乳類動物危害。
不過農業處接獲特有生物研究保育中心轉報後，介入協助，終於發現原來「連環土雞命案」的凶手竟是來自空中的鳳頭蒼鷹，落網原因也相當有趣，是因為腳爪勾住體重比牠大十倍的土雞無法脫身，由自然保育科帶回處理。
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