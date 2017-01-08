夢幻機車車牌號碼 台東監理站開放上網競標

台東監理站17至19日開放普通重型、輕型機車車牌，讓民眾上網競標。（記者王秀亭翻攝）

2017-01-08 16:05

〔記者王秀亭／台東報導〕機車騎士也能上網競標挑好車牌！台東監理站17日起開放超過4000面普通重型、普通輕型機車車牌，讓民眾上網競標，包括許多車主最愛的夢幻車牌號碼5555、6666、7777、8888、9999等，相關競標規定可至監理服務網查閱。

以往只有小客貨車、大型重機開放競標車牌，交通部去年底修正公告，開放機車車牌在網路競標，台東監理站為讓機車騎士也能選擇自己喜歡的車牌，17日首度進行普通重型機車、普通輕型機車共4373面車牌上網標牌，預計19日決標。

台東監理站表示，開放的車牌號碼中，雙號、順號、雙雙對對等，還有帶有諧音1、6、8等數字號碼都是選號的熱門選擇，已預期掀起競標熱潮，而民眾普遍忌諱的4則不予編碼。

此次競標牌照號碼分3級，第一級英文字母MJF（5555、6666、7777、8888、9999）的競標底價為3000元；第二級，MJF〈5566、5577、5588、5599、6677、6688、6699、7788、7799、8899、5678、6789〉競標底價2000元，其餘列第三級，競標底價2000元，民眾如有任何問題，可電話洽詢089-311539轉102鄭先生。