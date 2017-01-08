誰說高雄沒活力、生活型態差？他5點舉證狠打臉
高雄市立圖書館總館於2014年底啟用。（資料照，記者葛祐豪攝）
〔即時新聞／綜合報導〕一位從小在高雄生活快30年的網友，日前表示覺得高雄「只是比較繁華進步的雲林」，生活型態差、非常沒有活力，掀起廣大迴響，不過最近PTT另一名高雄鄉民現身說法，從食、衣、行、育、樂五點舉證，認為高雄其實超有活力，他認為「生活型態取決於自己，因為生活無趣的人住哪都無趣」，引發眾多高雄在地鄉民認同。
網友kenji1101表示，美食方面，光他住家附近15分鐘可到的夜市就有五甲、光華、自強、忠孝、文橫、鳳山兵仔夜市，更別說三民區、鹽埕區，「台南很多老店，但高雄也不遑多讓！」。
夜生活部分，雖然夜店數量和台北沒得比，但酒吧隨便列舉就近十家，「要是喜歡便宜一點的，薑母鴨、熱炒、鵝肉攤，高雄沒少過，店家都開到凌晨三、四點，這樣的夜生活還不夠？」更別說4點後早餐店的虱目魚粥、肉燥飯接力開店。
育樂方面，原PO指出要在其他地方找到像高雄這麼多紅土網球場很困難、室內及室外籃球場也一籮筐，「中正技擊館和福誠多功能運動場，外地人看到這兩個球場都要跪下來了，只有高雄人身在福中不知福！」
禮拜天的家庭休閒日，「如果要像台北現在流行野餐才潮的話，那高雄絕對無敵！」他舉例，衛武營、五甲公園、中央公園、美術館、農十六、駁二鐵道，大小公園超多，要培養藝文氣息？「高雄總圖加上大大小小的圖書館，你沒進去過，不要跟我說高雄多沒藝文氣息」。看電影，也有喜滿客、三多、和春、威秀。
交通方面，高雄有捷運，想出國的話，「除了桃園，還有哪個機場比全台第二大的高雄機場便利？」且高雄擁有台澎輪的停靠碼頭，睡一覺醒來就到澎湖。
此文一出，引發許多高雄在地鄉民推爆，有人說：「原PO說的地點全筆記起來」「生活型態真的要靠自己」、「高雄吃海鮮真的比台北還超值」、「高雄這2年真的突然亮起來，一堆建設陸續完工」、「太多人身在福中不知福」。
但部分網友也說，就算高雄再多優點，缺點仍顯而易見：「整理很豐富，可惜酸民還是會說薪水太低」、「高雄就只有兩點我不滿意，不守交通規則比例太高、薪資環境太差」、「雖然薪水真的比較低，如果薪水一樣當然選高雄，誰要選台北」。
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