南投「生肖集集樂」 蒐集愈多優惠愈多
南投縣農會因應春節到來，推出「生肖集集樂」活動，今年１２生肖Q梅伴手禮盒，以金「雞」報喜行大運為主題，包裝造型可愛又討喜。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣農會今年生產的12生肖Q梅伴手禮盒，也跟上3D新潮流，以金「雞」報喜行大運為主題，研發出的立體造型包裝的金雞年Q梅伴手禮盒，並推出「生肖集集樂」活動，只要蒐集2個以上的不同生肖Q梅包裝空盒，便可兌換300元以上的購物優惠券，蒐集愈多、優惠愈多，藉此展現回饋。
各行各業迎接新年的方式百百款，12生肖Q梅伴手禮盒，則是南投縣農會迎接新年而誕生的特色產品，從「豬」年開始，迄今年「雞」，已邁入第11個年頭，待明年「狗」一到，12生肖Q梅伴手禮盒便全部「到位」。
南投縣農會總幹事曾明瑞及食品廠長吳連俊指出，12生肖Q梅伴手禮盒，從最早的「豬」事如意、可愛米老「鼠」迄「牛」轉乾坤，都只限量生產3000份，之後，「虎」虎生風、福「兔」行大運，乃至去年馬上封「猴」，均順應民意增加產量到5000份，但仍供不應求，因此今年金「雞」報喜行大運，首度加碼到6000份。
此次產品與往年一樣，區分原味、鳳梨、茶梅等3種不同口味，但將包裝調整為立體造型，不但可愛、逗趣，還兼具實用、擺飾的價值，以致上市後，也立刻引發一股搶購風潮。
南投縣素有「梅子故鄉」之稱，梅樹種植面積達1800多公頃，集中在信義、水里、仁 愛及國姓4個鄉鎮，平均年產量約1萬8000噸，去年梅產量銳減6成以上，縣農會收購成本雖大幅增加，但該禮盒售價180元的價格，與往年一樣並未漲價。
至於「生肖集集樂」活動，只要蒐集2個不同生肖Q梅包裝的空盒，便可兌換300元購物優惠券，且每增加1個不同生肖空盒，便增加100元優惠額度，以此類推，提供民眾春節送禮的另1個選項，進而達到行銷農特產品的目的。
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