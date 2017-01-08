北港武德宮祈安遶境 60頂神轎4萬信眾齊聚

北港武德宮祈安遶境廟前今天熱鬧滾滾。（記者黃淑莉攝）

2017-01-08 15:17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林北港武德宮財神廟今天辦理「步踏金磚賜財賜福」祈安圓醮遶境活動，共有來自全國各地宮廟約60頂神轎約4萬名信眾，同時在北港市區遶境場面熱鬧壯觀。

北港武德宮主祀武財神降乩指示，今年1月3日至6日舉行圓醮大典，廟方依古禮舉行祈安科儀，擺設長達30公尺的供桌、108道滿漢全席供品，就連與會貴賓穿著傳統服裝，6日醮事圓滿後普度品熟食送給北港、水林、口湖等地長青食堂，乾糧類分送給弱勢家庭。

武德宮主委林安樂表示，醮事籌備時原規劃遶境僅由武財爺神尊與先鋒官神轎遶境，2個月前武財神降乩指示，將邀請50位神聖一起遶境，各地廟宇陣頭今天一早陸續抵達北港，50多家贊誼宮廟近60頂神轎分6條路線在北港遶境，每一線遶境隊伍綿延數公里，場面熱鬧壯觀。

建廟300年的西螺福興宮由太平媽率隊，出動頭旗、鼓車、繡旗、涼傘、轎班、將軍團、彌勒團、哨角隊等600多人，這也是太平媽近60年來首次進入北港遶境。

武德宮指出，為迎接參與遶境入廟的友宮，廟方今天晚上7點安排長達3小時的動感表演，最後還將施放聲光令人震憾的電子煙火。