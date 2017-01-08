宜蘭連2天查獲15萬包私菸 價值逾千萬元
2017-01-08 15:11
海巡署連續2天查獲私菸，昨天在南方澳查獲156箱私菸，今天凌晨再度於頭城鎮查獲309箱。（記者簡惠茹翻攝）
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕菸稅將調漲之際，私梟蠢蠢欲動，海巡署連續兩天查獲私菸，先後在南方澳查獲156箱私菸，頭城鎮查獲309箱，總價值超過千萬，第二巡防局發言人潘信吉直言，頭城查獲的數量創下近年來宜蘭衝岸走私紀錄。
海巡署岸巡第一總隊昨天下午2點才在宜蘭縣南方澳漁港，從蘇澳籍漁船起出156箱私菸，均是中國製造的廉價白牌菸，今天凌晨0點10分岸巡12大隊又在宜蘭縣頭城鎮查扣309箱未稅菸，共計15萬4500包，逮獲林姓船長為首5人，全案依違反菸酒管理法移送宜蘭地檢署裁處。
岸巡12大隊指出，昨天晚上10點多，透過雷達偵測到頭城外海有船隻徘徊，還趁岸巡值勤空檔將船隻偷偷停靠碼頭，岸巡人員發現該船行蹤詭異，發現工作人員將不明貨物卸到小貨車上，便在四周預先埋伏，並在凌晨上前查緝，發現黑色垃圾袋內，竟然是大量走私未稅菸。
岸巡將林姓船長為首等5人移送地檢署，林男等人從菲律賓偷渡菸品，打算等台灣菸品稅調漲後，大賺一筆，沒想到卻被逮個正著。潘信吉表示，這批人早已列入中部及北部巡防局的管理名單，作風狡猾，會故意趁岸巡交接班空檔靠近碼頭卸貨，以冒險衝上岸卸貨的方式走私，全案將依照違反菸酒管制法，移送宜蘭地檢署裁處。
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