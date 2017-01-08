| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑心肌梗塞發作 親民黨秘書長秦金生猝逝 伊拉克傳汽車炸彈攻擊 至少11死、數十人受傷 網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

宜蘭連2天查獲15萬包私菸 價值逾千萬元

海巡署連續2天查獲私菸，昨天在南方澳查獲156箱私菸，今天凌晨再度於頭城鎮查獲309箱。（記者簡惠茹翻攝）

2017-01-08  15:11

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕菸稅將調漲之際，私梟蠢蠢欲動，海巡署連續兩天查獲私菸，先後在南方澳查獲156箱私菸，頭城鎮查獲309箱，總價值超過千萬，第二巡防局發言人潘信吉直言，頭城查獲的數量創下近年來宜蘭衝岸走私紀錄。

海巡署岸巡第一總隊昨天下午2點才在宜蘭縣南方澳漁港，從蘇澳籍漁船起出156箱私菸，均是中國製造的廉價白牌菸，今天凌晨0點10分岸巡12大隊又在宜蘭縣頭城鎮查扣309箱未稅菸，共計15萬4500包，逮獲林姓船長為首5人，全案依違反菸酒管理法移送宜蘭地檢署裁處。

岸巡12大隊指出，昨天晚上10點多，透過雷達偵測到頭城外海有船隻徘徊，還趁岸巡值勤空檔將船隻偷偷停靠碼頭，岸巡人員發現該船行蹤詭異，發現工作人員將不明貨物卸到小貨車上，便在四周預先埋伏，並在凌晨上前查緝，發現黑色垃圾袋內，竟然是大量走私未稅菸。

岸巡將林姓船長為首等5人移送地檢署，林男等人從菲律賓偷渡菸品，打算等台灣菸品稅調漲後，大賺一筆，沒想到卻被逮個正著。潘信吉表示，這批人早已列入中部及北部巡防局的管理名單，作風狡猾，會故意趁岸巡交接班空檔靠近碼頭卸貨，以冒險衝上岸卸貨的方式走私，全案將依照違反菸酒管制法，移送宜蘭地檢署裁處。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

廣告
  • 海巡署連續2天查獲私菸，昨天在南方澳查獲156箱私菸，今天凌晨再度於頭城鎮查獲309箱。（記者簡惠茹翻攝）

    海巡署連續2天查獲私菸，昨天在南方澳查獲156箱私菸，今天凌晨再度於頭城鎮查獲309箱。（記者簡惠茹翻攝）

  • 海巡署岸巡第一總隊昨天下午2點才在宜蘭縣南方澳漁港，從蘇澳籍漁船起出156箱私菸。（記者江志雄翻攝）

    海巡署岸巡第一總隊昨天下午2點才在宜蘭縣南方澳漁港，從蘇澳籍漁船起出156箱私菸。（記者江志雄翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反菸酒管制法 走私香菸
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：宜蘭連2天查獲15萬包私菸 價值逾千萬元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.