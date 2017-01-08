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美女爆乳自拍網紅 目光焦點卻都放在...

艾莉莎的自拍照在推特上引起廣大迴響。（圖擷取自《每日郵報》）

2017-01-08  16:19

〔即時新聞／綜合報導〕女孩子的房間到底可以有多髒亂！？美國少女艾莉莎（Alyssa）近日因一張對鏡自拍照在網路爆紅，但並非因為她的美貌，而是因為她身後的房間擺設實在有如垃圾堆，亂得可以。

艾莉莎日前貼出身穿爆乳裝自拍，推文寫道：「要去吃晚餐，因為需要一個理由可以穿成這樣。」這則貼文獲得逾6萬次分享，原因是因為地上各種雜亂的擺設，照片甚至還被網友放大發現房內疑似有一隻亂竄的老鼠，還有網友用PhotoShop將她合成在乾淨的房間中。

不過艾莉莎不理會網友批評，她繼續發推特說：「這真是繼續上傳我的美照的大好時機」、「我得思考如何用這張照片賺版權費。」

網友將艾莉莎合成在乾淨的房間中。（圖擷取自《每日郵報》）

網友聲稱在艾莉莎的照片中看到老鼠。（圖擷取自《每日郵報》）

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