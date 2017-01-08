台東梅花遲到 農曆春節還有機會賞梅
2017-01-08 14:34
延平鄉鸞山梅花花況稀落，不少民眾想上山賞花卻撲空。（記者王秀亭攝）
［記者王秀亭／台東報導］受到去年7月尼伯特颱風影響，台東延平鄉鸞山村梅花迄今還在含苞待放，僅一成梅樹開花，延平鄉松林梅李產銷班長何介臣表示，台東梅花花期延後2週左右，17日才會進入盛開期，幸運的話，農曆春節到鸞山，還能可以看到零星的梅花。
每年12月底至隔年1月是台東梅花盛開期，這2天台東天氣晴朗，把握好天氣到延平鄉鸞山村賞梅的民眾卻失望而歸。
何介臣指出，7月梅樹花芽開始分化，尼伯特颱風17級強風將「結果枝」打斷，需重新生長，造成生長期延後兩周左右，加上今年冬天冷鋒面遲遲未報到，恐影響今年梅子產量。
何介臣表示，台東鸞山梅花預計17日前後盛開，25日左右進入尾聲，由於今年花期延後2週，農曆春節又提前到1月底，原本不可能在春節期間看到梅花，今年可能會因「一個延後、一個提前」的狀況下，春節期間到鸞山走一趟，有可能看到少量梅花。
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