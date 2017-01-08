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鎮瀾宮冬令救濟 800中低收入戶受惠

大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右二）及副董鄭銘坤（左一）發放紅包及物資給中低收入戶。（記者歐素美攝）

2017-01-08  14:37

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮今天舉辦冬令關懷活動，發放紅包、白米等物資，造福大甲、大安、外埔、后里區800戶中低收入戶。

鎮瀾宮董事長顏清標一早就到鎮瀾宮前發放物資給民眾，廟方共準備了5000份紅包及物資，許多民眾一早就到廟前排隊等候領取。

鎮瀾宮副董鄭銘坤表示，鎮瀾宮將民眾捐獻的香油錢提撥部分幫助大甲、大安、外埔及后里區等800戶中低收入戶，今年約發放400萬元現金，另有白米及牙膏、毛巾等生活物資。

后里區80歲莊姓獨居老婦說，自己獨居，沒有子女奉養，只能靠拾荒維生，搭公車從后里到大甲領救濟物資，實用又實惠，不無小補，很感謝鎮瀾宮。

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