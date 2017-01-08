春節酒禮盒 威士忌佔總營業額逾五成
2017-01-08 14:25
〔記者王孟倫／台北報導〕春節是一年最重要的送禮時節，橡木桶洋酒表示，春節送禮仍以威士忌為大宗，約佔營業額逾五成，由於近年來景氣較為緊縮，民眾手頭預算有限，因此，傾向將錢花在刀口上。在禮盒的挑選不脫兩個大方向，第一為選擇CP值，第二則是以精巧、風格為優先考量。
橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，春節拜訪親友，絕對少不了一份大方體面的酒禮，從元旦到農曆春節前夕，是每年洋酒禮盒銷售「高峰期」；以國內消費市場來說，光是這個檔期的銷售量，就佔酒商全年度營業額比率25%。
橡木桶洋酒今年推出標榜CP值超高的春節禮盒，包括：威士忌、葡萄酒、白蘭地及甜酒等。袁德珮指出，從市場銷售情況來看，威士忌禮盒仍最受送禮者青睞，比重約佔五成，其次是葡萄酒、白蘭地。
至於春節酒禮盒要怎麼挑最划算?袁德珮說，像是英國雲頂威士忌系列，春節禮盒搭配兩個原廠曲線威杯；斯佩賽煙燻威士忌品牌百樂門也有搭贈聞香杯，價格卻與原本單瓶相同，是撿便宜的好時機。
此外，日系酒商台灣三得利公司今年主打春節禮盒「聯合國風」，推出來自日、美、歐洲多國共13款酒款禮盒，像是日本的KAKUBIN角瓶威士忌，歐洲蘇格蘭的歐肯特軒威士忌，美國的金賓波本威士忌。三得利指出，多款春節禮盒附贈小樣酒或品酩杯，以超值且豐富內容，提供春節送禮者最佳選擇。
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