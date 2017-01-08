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吃尾牙有無加班費？ 徐國勇稱「假議題」

2017-01-08  14:56

〔即時新聞／綜合報導〕歲末年終，不少機關團體選在這個時期舉辦年終尾牙，勞動部表示，該時段若非工作時間，勞工可依個人意願自由參加，不算加班，但若雇主強制規定，則須支付加班費。行政院發言人徐國勇今在臉書PO文，表示尾牙是否算工時、有無加班費，應是假議題。

徐國勇稍早在「前進新台灣─徐國勇律師」臉書粉絲專頁上，針對尾牙是否算工時，有無加班費等，發表看法。徐國勇先分享勞動部說法，內文提到，「尾牙係歡樂的節慶活動，勞工應依意願自由參加，不屬於工作時間」，還說，尾牙屬傳統習俗，勞工可依個人意願自由參加，沒有強制問題，該時段也不是工作時間，沒有加班費問題，隨後才在末尾加註個人感想，「所以，尾牙是否算工時，有無加班費等，應該是假議題吧！！」

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  • 徐國勇在臉書上提到，尾牙是否算工時，有無加班費等，「應該是假議題吧！！」（圖擷取自「前進新台灣─徐國勇律師」臉書粉絲專頁）

    徐國勇在臉書上提到，尾牙是否算工時，有無加班費等，「應該是假議題吧！！」（圖擷取自「前進新台灣─徐國勇律師」臉書粉絲專頁）

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