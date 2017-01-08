| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑心肌梗塞發作 親民黨秘書長秦金生猝逝 伊拉克傳汽車炸彈攻擊 至少11死、數十人受傷 網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

中市助盲協會歲未圍爐 視障朋友秀鋸琴才藝

台中市助盲協會舉辦歲未圍爐活動，席開24桌宴請視障朋友。（記者歐素美攝）

2017-01-08  14:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市助盲協會今天在豐原鼎尚婚宴廣場席開24桌宴請視障朋友，並舉行鋸琴培訓班頒獎，表揚鋸琴學習成果優異的3名視障人士，其中，39歲的蒯耀平因糖尿病導致失明，靠賣口香糖養育2子，他說，鋸琴讓他得以跳脫被禁錮的心靈，希望未來考取街頭藝人，增加收入並藉此鼓勵幫助其他人。

台中市助盲協會為增加視障朋友一技之長，去年8月開辦鋸琴培訓班，請來同樣是視障的鋸琴達人吳垂諭教導視障朋友，30名視障朋友經研習3個月結訓，其中，董祐銓、蒯耀平及施慧宜等3人學習成績優異，台中市視障協會今天特別頒獎表揚鼓勵。施慧宜因藥害成失明，她代表發表感言表示，鋸琴為其開創新的路，很珍惜這次機會，會繼續努力下去。

39歲的蒯耀平因罹患糖尿病，12年前失明，他靠著賣口香糖養育2名幼子，因喜歡音樂，報名鋸琴培訓班，每週從嘉義坐車到台中學鋸琴，希望完成街頭藝人的夢想，他說，因為失明，身心靈有如被禁錮，但鋸琴讓他可以跳脫失明的框框，有信心可以考取街頭藝人，希望未來能藉由鋸琴的一技之長，在街頭表演增加收入，並進一步鼓勵幫助其他人。

台中市助協會理事長劉耀東說，該會自99年成立後，除每年舉辦活動嘉惠台中啟明及惠明學校盲童，更在協會顧問、前台中啟明學校校長汪成琳牽線下，與台中市視障協會及台灣視障慈善協會等結合，希望透過鋸琴培訓班及進階班，提供視障者一技之長，考取街頭藝人。

台中市助盲協會今天除宴請視障朋友外，許多民眾並熱心提供橘子、手工餅乾、有機手工醬油等義賣，所得將全數捐贈台灣視障慈善協會，幫助更多視障朋友。

廣告
  • 台中市助盲協會舉辦歲未圍爐活動，視障朋友展現鋸琴學習成果。（記者歐素美攝）

    台中市助盲協會舉辦歲未圍爐活動，視障朋友展現鋸琴學習成果。（記者歐素美攝）

  • 蒯耀平（左一）努力學習鋸琴，希望考取街頭藝人，增加收入並鼓勵幫助其他人。（記者歐素美攝）

    蒯耀平（左一）努力學習鋸琴，希望考取街頭藝人，增加收入並鼓勵幫助其他人。（記者歐素美攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 視障者 鋸琴
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：中市助盲協會歲未圍爐 視障朋友秀鋸琴才藝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.