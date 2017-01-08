中市助盲協會歲未圍爐 視障朋友秀鋸琴才藝
2017-01-08 14:33
台中市助盲協會舉辦歲未圍爐活動，席開24桌宴請視障朋友。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕台中市助盲協會今天在豐原鼎尚婚宴廣場席開24桌宴請視障朋友，並舉行鋸琴培訓班頒獎，表揚鋸琴學習成果優異的3名視障人士，其中，39歲的蒯耀平因糖尿病導致失明，靠賣口香糖養育2子，他說，鋸琴讓他得以跳脫被禁錮的心靈，希望未來考取街頭藝人，增加收入並藉此鼓勵幫助其他人。
台中市助盲協會為增加視障朋友一技之長，去年8月開辦鋸琴培訓班，請來同樣是視障的鋸琴達人吳垂諭教導視障朋友，30名視障朋友經研習3個月結訓，其中，董祐銓、蒯耀平及施慧宜等3人學習成績優異，台中市視障協會今天特別頒獎表揚鼓勵。施慧宜因藥害成失明，她代表發表感言表示，鋸琴為其開創新的路，很珍惜這次機會，會繼續努力下去。
39歲的蒯耀平因罹患糖尿病，12年前失明，他靠著賣口香糖養育2名幼子，因喜歡音樂，報名鋸琴培訓班，每週從嘉義坐車到台中學鋸琴，希望完成街頭藝人的夢想，他說，因為失明，身心靈有如被禁錮，但鋸琴讓他可以跳脫失明的框框，有信心可以考取街頭藝人，希望未來能藉由鋸琴的一技之長，在街頭表演增加收入，並進一步鼓勵幫助其他人。
台中市助協會理事長劉耀東說，該會自99年成立後，除每年舉辦活動嘉惠台中啟明及惠明學校盲童，更在協會顧問、前台中啟明學校校長汪成琳牽線下，與台中市視障協會及台灣視障慈善協會等結合，希望透過鋸琴培訓班及進階班，提供視障者一技之長，考取街頭藝人。
台中市助盲協會今天除宴請視障朋友外，許多民眾並熱心提供橘子、手工餅乾、有機手工醬油等義賣，所得將全數捐贈台灣視障慈善協會，幫助更多視障朋友。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 遼寧號若跨中線 國防部將一舉殲滅...
- 焦點評論》警政署長不必幹了
- 泣坐14樓外牆 女子揚言輕生獲救
- 年金改革南區座談 場內同樣火爆
- 有隱情？控夫追殺 出庭卻跪求撤告
- 3歲娃名牌鞋被朋友劃花 虎媽索賠1萬2
- 烘焙競賽頒獎 仁愛高山茶加值
- 吳昇桓助拳南韓 紅雀不阻擋
- NBA》遭格林飆罵鬧內鬨？杜蘭特：沒事啦 （影音）
- 蔡英文抵達美國 各國媒體高度關注
- 服藥輕生？海倫清桃驚爆將退出演藝圈
- 女兒前前世是林心如小三 感情好到霍建華吃醋
- NBA》戰績持續不佳 籃網考慮交易當家中鋒？
- 朵朵小語 接受你自己
- 黨產會准解凍 國民黨發薪5600萬元
- 究竟誤會了什麼？鼓鼓羞喊：不要碰我下面
- 籃球》超狂女高中生 15歲就在同學面前大灌籃（影音）
- 獲選歷史名人故居》黃清舞故居「遂園」 掛牌
- 懸掛失竊車牌 搞車震露餡被逮
- 周士淵破4000分 SBL第3人
- 南區年金改革座談 鹽埕區今交管
- 年金改革南區座談 支持與反對者會前爆衝突
- 南區年改會門禁森嚴 委員一度進不去爆推擠
- 愛迪達不要的作品 卻引來600萬人觀看
- 周湯豪徵偶求幫夫 打槍鬼鬼「只會幫倒忙」
- 南區年改會場外 首波口角衝突僵持中
- 女子國家戲劇院鬧自殺 現場救護車待命中
- 自由廣場》政府企業不必火車對撞
- NBA》騎士神經刀女兒早產 盼外界協助祈禱
- 鄉民女神自爆罹憂鬱症2年 吃藥也治不好
- （獨家）雪莉台灣快閃一天 偕男友崔子曬恩愛
- 施易男暫停工作 抱憾沒能見母最後一面
- NBA》五連敗籃網 林書豪明天難救火
- 豬哥亮硬撐撈錢 西川貴教玩假奶
- NBA》愛神的超模女友 拍泳裝封面真空上陣（影音）
- 郝稱黨主席不應選2020 洪秀柱：心中自有主張
- 緣自八田與一 台南、金澤市議會簽友好交流協定
- 熊大逆轉 勇士一鼻子灰
- 催生INGO中心 中市府、外交部聯手爭經費
- 「母不在世活著也沒意義」 粉絲紛湧施易男臉書打氣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中市助盲協會歲未圍爐 視障朋友秀鋸琴才藝
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分