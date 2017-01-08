中市助盲協會歲未圍爐 視障朋友秀鋸琴才藝

台中市助盲協會舉辦歲未圍爐活動，席開24桌宴請視障朋友。（記者歐素美攝）

2017-01-08 14:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市助盲協會今天在豐原鼎尚婚宴廣場席開24桌宴請視障朋友，並舉行鋸琴培訓班頒獎，表揚鋸琴學習成果優異的3名視障人士，其中，39歲的蒯耀平因糖尿病導致失明，靠賣口香糖養育2子，他說，鋸琴讓他得以跳脫被禁錮的心靈，希望未來考取街頭藝人，增加收入並藉此鼓勵幫助其他人。

台中市助盲協會為增加視障朋友一技之長，去年8月開辦鋸琴培訓班，請來同樣是視障的鋸琴達人吳垂諭教導視障朋友，30名視障朋友經研習3個月結訓，其中，董祐銓、蒯耀平及施慧宜等3人學習成績優異，台中市視障協會今天特別頒獎表揚鼓勵。施慧宜因藥害成失明，她代表發表感言表示，鋸琴為其開創新的路，很珍惜這次機會，會繼續努力下去。

39歲的蒯耀平因罹患糖尿病，12年前失明，他靠著賣口香糖養育2名幼子，因喜歡音樂，報名鋸琴培訓班，每週從嘉義坐車到台中學鋸琴，希望完成街頭藝人的夢想，他說，因為失明，身心靈有如被禁錮，但鋸琴讓他可以跳脫失明的框框，有信心可以考取街頭藝人，希望未來能藉由鋸琴的一技之長，在街頭表演增加收入，並進一步鼓勵幫助其他人。

台中市助協會理事長劉耀東說，該會自99年成立後，除每年舉辦活動嘉惠台中啟明及惠明學校盲童，更在協會顧問、前台中啟明學校校長汪成琳牽線下，與台中市視障協會及台灣視障慈善協會等結合，希望透過鋸琴培訓班及進階班，提供視障者一技之長，考取街頭藝人。

台中市助盲協會今天除宴請視障朋友外，許多民眾並熱心提供橘子、手工餅乾、有機手工醬油等義賣，所得將全數捐贈台灣視障慈善協會，幫助更多視障朋友。