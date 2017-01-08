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韓客在火車上曬臭腳 網友：吃便當都要吐了！

2017-01-08  14:49

〔即時新聞／綜合報導〕臉書社團「台鐵家族」上有網友PO出照片表示，昨日台鐵285次花蓮-員林列車上，有數名來自南韓的遊客在火車上脫下鞋子，大剌剌地將腳丫擺到前頭椅背上，離前方民眾的頭只有幾公分。

該名網友表示，「泡菜國來的臭腳！汙染我們的魯蛋。吃個便當都要吐了！最後有請車長處理。」

花蓮站務主任鄭成忠表示，經勸導後幾位遊客已有改善，但照片流傳在網路上後，台灣網友紛紛怒批：「好噁喔」、「沒公德心」、也有人說：「韓國人的正常行為啊，在外國看過好幾遍了」。

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  • 網友PO出數名南韓遊客在台鐵上脫下鞋子抬到前方椅背的照片。（圖擷取自台鐵家族臉書社團）

    網友PO出數名南韓遊客在台鐵上脫下鞋子抬到前方椅背的照片。（圖擷取自台鐵家族臉書社團）

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