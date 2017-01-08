蜂鷹出沒蜂箱旁 蜂農變成愛鳥人

蜂鷹警戒心重，觀察很久才會落下來覓食。（記者張存薇攝）

2017-01-08 14:13

〔記者張存薇／台東報導〕台東市蜂農李煌亮養蜂50年，因近年來蜂鷹在他的蜂箱旁出沒，開始觀察、進而發現蜂鷹羽翅好美，開始拍攝蜂鷹，工作閒暇時也開始紀錄卑南文化公園鳥種，變成愛鳥人。

67歲的李煌亮的養蜂場搬到卑南文化公園旁，他說，4年前發現東方蜂鷹開始出現，有些鳥友來拍照，慢慢他也發現蜂鷹之美，重拾相機開始拍蜂鷹。

他說，東方蜂鷹愛吃蜂蛹、蜂蠟，蜂農採收後會把片狀蜂巢多餘的蜂蠟甩在地上，因此吸引蜂鷹來訪，每年大概10月到隔年4月，在台東都看得到。

因為蜂鷹警戒心重，李煌亮為了拍蜂鷹，往往等上好幾個小時，也不以為苦，他說，最開心就是拍到蜂鷹打架的瞬間，而且蜂鷹羽毛顏色差別大，現在一天有機會看到5、6隻蜂鷹來園子裡。

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