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1例1休旺餐飲 老麵店生意好到爆

中午用餐時間，老麵店生意門庭若市。（記者張聰秋攝）

2017-01-08  13:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕1例1休下，星期日不用工作的上班族群爆增，使得外食族再增加，假日仍然照常繼續開店的餐飲營，拜1例1休之賜，生意比以往好，尤其，原本就不錯的老店，用餐時間湧現人龍，工作人員忙到手停不下來，生意好到爆。

今天是1例1休正式上路第2個星期日，絕大多數的工廠和店家，考量薪資成本，大都休息因應，就連傳統市場修改衣服的老店，選在星期日固定休息，形成週日休假的常態。

倒是餐飲服務業，在民以食為天的消費需求下，因應休假外食人口的增加，假日變成「旺日」，變成最好做生意的時候，彰化市民族路1家老字號的麵店，平常生意就很好，1例1休實施後，營業時間照常，今天接近中午用餐時間，店門口已大排長龍，內用外帶人群進進出出，生意強強滾。

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  • 店家工作人員忙到手停不下來。（記者張聰秋攝）

    店家工作人員忙到手停不下來。（記者張聰秋攝）

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