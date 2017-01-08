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採訪像吵架 「庶民的故事」新書發表

但他們卻演繹了屬於六堆客家、屏東平原的在地故事，由屏東縣深耕永續發展協會出版的「庶民的故事」今天進行新書發表。（記者邱芷柔攝）

2017-01-08  14:00

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東深耕發展協會花了2年時間，深入六堆客家地區採訪80歲到100歲的地方耆老，蒐集15篇在舊時代與現代間隙中錯身成長的庶民故事，由於耆老年事已高，多患有重聽耳疾，採訪小組除了要精通客家話，還必須拉高分貝與耆老們對談，回憶起採訪過程，採訪小組笑說「採訪過程就像在吵架！」

採訪小組成員徐裴培說，80歲以上的耆老們有著相當特別的成長背景，繼承了父執輩來台開墾的清朝記憶，親身經歷日治時期、國民政府來台，走過50年代土地改革、60年代由農轉為工業社會，跟著書中的故事，除了重溫六堆常民生活，也能感受在大時代下，小人物們最真切的情感。

書中主角與家人現身發表會現場，採訪小組說，書裡共有15位耆老故事，其中2位主角，木工造船師曾煥霖，知名醫生詩人曾貴海的派報員母親邱辛金，在去年相繼過世，讓他們感觸特別深，也讓這些口述資料更顯珍貴。

負責策劃與主編的許瑞君說，書裡有家庭主婦、攝影師、客運司機等，許多地方耆老一生沒有顯赫的身家背景、沒有飛黃騰達的俗世聲名，但他們卻演繹了屬於六堆客家、屏東平原的在地故事，而紀錄這些故事的是一群在和平安樂環境中長大的青年，回家鄉蹲點，貢獻給社會的一點點努力。

新上任的屏東縣政府客家事務處處長陳麗萍特別出席發表會，她說，看見這次青年返鄉延續地方故事，讓她特別感動，未來也期待與夥伴、長輩們在推展客家事務上取得共識，並在青年返鄉傳承文化血脈上努力。

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  • 100歲的葉定金在兒子陪同下出席新書發表會。（記者邱芷柔攝）

    100歲的葉定金在兒子陪同下出席新書發表會。（記者邱芷柔攝）

  • 新任屏東客務處長陳麗萍（左）特別出席發表會。（記者邱芷柔攝）

    新任屏東客務處長陳麗萍（左）特別出席發表會。（記者邱芷柔攝）

  • 許多地方耆老一生沒有顯赫的身家背景、沒有飛黃騰達的俗世聲名，但他們卻演繹了屬於六堆客家、屏東平原的在地故事。（記者邱芷柔攝）

    許多地方耆老一生沒有顯赫的身家背景、沒有飛黃騰達的俗世聲名，但他們卻演繹了屬於六堆客家、屏東平原的在地故事。（記者邱芷柔攝）

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