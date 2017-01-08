| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南區年改會門禁森嚴 委員一度進不去爆推擠 女子揚言輕生 泣坐14樓外牆 網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

賞花趣！太保有機花海美不勝收

太保市有機花海，七彩花田美不勝收。（記者蔡宗勳攝）

2017-01-08  13:53

〔記者蔡宗勳／太保報導〕嘉義縣太保市有機花海的七彩花況令人目不暇給，吸引許多人前往觀賞，農會總幹事黃麗貞今天呼籲遊客千萬不要進入花田踩踏或摘花，攜手維護花海，讓更多人可以賞花趣。

位於高鐵大道旁的太保市第二有機園區，每年二期稻作收割後，農會都會補助油菜、波斯菊等種子，供農友種植，美麗的花田美景除觀賞之用外，還可以做為綠肥，提供一期稻作必要的養份。

2017年太保市花海節預計元月22日登場，雖然距活動還有近半個月，但因為天氣暖和，波斯菊與油菜都已經綻放，花海景象壯觀，吸引不少遊客前來賞花。

不過有些遊客為了拍照留念，往往跑進花田取景，致花卉遭到踩踏枯萎，甚至有人摘取油菜花和波斯菊，太保市公所與農會齊聲呼籲賞花客自律，千萬不要破壞花海的美麗景象。

太保市有機花海花況佳，吸引許多遊客賞花。（記者蔡宗勳攝）

太保市有機花海的油菜花盛開中。（記者蔡宗勳攝）

太保市花海節未演先轟動，主辦單位呼籲遊客賞花勿破壞。（記者蔡宗勳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 美不勝收 花海 賞花
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：賞花趣！太保有機花海美不勝收


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.