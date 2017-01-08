賞花趣！太保有機花海美不勝收

太保市有機花海，七彩花田美不勝收。（記者蔡宗勳攝）

2017-01-08 13:53

〔記者蔡宗勳／太保報導〕嘉義縣太保市有機花海的七彩花況令人目不暇給，吸引許多人前往觀賞，農會總幹事黃麗貞今天呼籲遊客千萬不要進入花田踩踏或摘花，攜手維護花海，讓更多人可以賞花趣。

位於高鐵大道旁的太保市第二有機園區，每年二期稻作收割後，農會都會補助油菜、波斯菊等種子，供農友種植，美麗的花田美景除觀賞之用外，還可以做為綠肥，提供一期稻作必要的養份。

2017年太保市花海節預計元月22日登場，雖然距活動還有近半個月，但因為天氣暖和，波斯菊與油菜都已經綻放，花海景象壯觀，吸引不少遊客前來賞花。

不過有些遊客為了拍照留念，往往跑進花田取景，致花卉遭到踩踏枯萎，甚至有人摘取油菜花和波斯菊，太保市公所與農會齊聲呼籲賞花客自律，千萬不要破壞花海的美麗景象。

太保市有機花海花況佳，吸引許多遊客賞花。（記者蔡宗勳攝）

太保市有機花海的油菜花盛開中。（記者蔡宗勳攝）