景氣不好 補運、索取春聯人潮多

新竹市長和宮今舉行補運法會，由於農曆年將近，加上景氣不好，風城老字號公益社團新竹市媽祖功德會也在會場同步舉行春聯揮毫贈送活動，先後湧入逾萬祈福補運、排隊索取春聯的人潮。（記者王駿杰攝）

2017-01-08 13:55

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市長和宮今舉行補運法會，由於農曆年將近，加上景氣不好，風城老字號公益社團新竹市媽祖功德會也在會場同步舉行春聯揮毫贈送活動，先後湧入逾萬祈福補運、排隊索取春聯的人潮，熱鬧非凡。

新竹市媽祖功德會會長蘇永勝、長和宮管理委員會主委楊金土表示，今天兩個單位都動員多名志工協助，特別感謝十多位書法名家不辭辛勞，一早就動筆書寫，手臂痠痛也不敢休息，初步統計，現場書寫及事前寫好備妥的春聯近兩千幅，全都被索取一空。

蘇永勝說，因索取春聯的民眾真太踴躍，媽祖功德會及協辦這項活動多年的中華書法家協會，將於本月15日上午9點至中午12點，在竹蓮寺再辦一場名家揮毫送春聯活動，歡迎有需求的民眾前往免費索取。

另外，投入社會公益、急難救助30多年的媽祖功德會也會於本月14日上午9點半，在東門圓環辦理寒冬送暖，現場發放300份民生用品給清寒家庭，每份民生用品中包含一隻土雞，讓清寒民眾在冬天也能補補身。