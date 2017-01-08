| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南區年改會門禁森嚴 委員一度進不去爆推擠 女子揚言輕生 泣坐14樓外牆 網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

吃尾牙算不算加班？ 勞動部︰不可強制出席

2017-01-08  13:52

〔記者吳柏緯／台北報導〕歲末年終，台灣不少企業會選在這個時期舉辦尾牙，慰勞員工1年辛勞。勞動部表示，尾牙活動屬於歡樂的節慶活動，勞工可依個人意願自由參加，僱主不可強制員工出席，該時段也不是工作時間，沒有加班費問題。

勞動部說明，尾牙屬於傳統習俗，《勞基法》中並沒有明確規範，通常不會強制員工一定要參加，應屬員工自由參加，所以不管舉辦時間為何，都不算加班。但是員工若被強制要求參加，就要視為工作時間，必須依相關規定支付員工加班費。

除了尾牙外，勞動部進一步指出，僱主若強制勞工參與集會，不管內容與性質，例如爬山、野餐、教育訓練，一律算工作時間，若在勞工假期舉辦，就要算加班費。

廣告
  • 勞動部表示，尾牙活動屬於歡樂的節慶活動，勞工可依個人意願自由參加，僱主不可強制員工出席，該時段也不是工作時間，沒有加班費問題。圖與新聞無關。（資料照，記者張慧雯攝）

    勞動部表示，尾牙活動屬於歡樂的節慶活動，勞工可依個人意願自由參加，僱主不可強制員工出席，該時段也不是工作時間，沒有加班費問題。圖與新聞無關。（資料照，記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加班 勞動部 尾牙
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：吃尾牙算不算加班？ 勞動部︰不可強制出席


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.