吃尾牙算不算加班？ 勞動部︰不可強制出席

2017-01-08 13:52

〔記者吳柏緯／台北報導〕歲末年終，台灣不少企業會選在這個時期舉辦尾牙，慰勞員工1年辛勞。勞動部表示，尾牙活動屬於歡樂的節慶活動，勞工可依個人意願自由參加，僱主不可強制員工出席，該時段也不是工作時間，沒有加班費問題。

勞動部說明，尾牙屬於傳統習俗，《勞基法》中並沒有明確規範，通常不會強制員工一定要參加，應屬員工自由參加，所以不管舉辦時間為何，都不算加班。但是員工若被強制要求參加，就要視為工作時間，必須依相關規定支付員工加班費。

除了尾牙外，勞動部進一步指出，僱主若強制勞工參與集會，不管內容與性質，例如爬山、野餐、教育訓練，一律算工作時間，若在勞工假期舉辦，就要算加班費。