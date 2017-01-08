鎮西堡超馬 2000跑者自我挑戰
2017-01-08 13:45
新竹縣尖石鄉鎮西堡~祖靈之鑰（智）超級馬拉松，逾2000名參賽者今早自尖石鄉公所廣場出發，在青山綠水宛如風景畫的襯托下，跑出勇者的毅力。（記者廖雪茹攝）
［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣尖石鄉鎮西堡~祖靈之鑰（智）超級馬拉松，逾2000名參賽者今早自尖石鄉公所廣場出發，在青山綠水的襯托下，跑出勇者的毅力；其中，有跑者粉墨登場，造型花俏成為賽事的有趣景像。
鎮西堡超級馬拉松由尖石鄉公所、13知路跑協會主辦。尖石鄉長雲天寶表示，超馬活動今年邁入第4屆，適逢溫泉季，尖石山高水深，風景壯麗，希望藉由路跑賽事，吸引全國民眾到尖石旅遊，帶動觀光休閒產業。
比賽吸引逾2000人報名，從竹120號縣道接竹60鄉道；其中，100公里組跑到鎮西堡部落瞭望台折返，80公里組在泰岡部落，54公里組則是田埔部落。
超馬參賽者大多是身經百戰的跑者，其中，有不少外國人自我挑戰；有跑者不怕路況全程打赤腳；有視障人士由親友陪跑，路經民眾都為他加油打氣；也有人穿旗袍、戴假髮，精心打扮，成為吸睛的焦點。
主辦單位表示，完成獎牌的設計融合當地泰雅族特色，採紅、黑、白的族群色系，以菱形圖騰鑲嵌象徵傳承族群智慧的煙斗，融入部落耆老的智慧，外觀並呈現立體高低起伏，以營造群山雄偉的意象。
超馬參賽者大多是身經百戰的跑者，其中，有視障人士由親友陪跑，路經民眾都為他加油打氣。（記者廖雪茹攝）
超馬參賽者大多是身經百戰的跑者，其中，有人穿旗袍、戴假髮，精心打扮，成為吸睛的焦點。（記者廖雪茹攝）
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