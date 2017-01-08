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消防員有多辛苦？ 買了午餐過3小時才吃到

2017-01-08  13:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市消防局忠孝分隊的隊員，日前被民眾投訴在救護車上用餐，其實是消防員協助病患送醫後，因為沒吃晚餐才去超商買微波薯條在車上止飢，許多網友則紛紛批評投訴人沒有同理心。現在有其他消防分隊的人士指出，有隊員中午12時買來的午餐，過了3小時才吃到，讓網友心疼救護人員真的是辛苦了。

有網友在「爆料公社」臉書粉絲團PO文，貼出分隊裡某個隊員的臉書擷圖，該名隊員在12時5分拿到午餐後，連續出勤4次，直到下午3時20分終於可以吃到午餐了，但米飯已經冷掉結塊，湯也開始變質浮油，但他並不以為意，因為自己連救了4人。

網友看完後相當不捨，直說軍警消都是人，也應該受到合理對待，有網友質疑投訴者檢舉的心態有點自以為是又太自私，但也有人從另一個方面來看這件事，他認為應該要謝謝投訴的民眾，因為他一手引起的爭議，會讓社會大眾更加了解消防員的辛苦。

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  • 有消防員中午12時買來的午餐，過了3小時才吃到，讓網友心疼真的是辛苦了。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲團）

    有消防員中午12時買來的午餐，過了3小時才吃到，讓網友心疼真的是辛苦了。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲團）

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