| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南區年改會門禁森嚴 委員一度進不去爆推擠 女子揚言輕生 泣坐14樓外牆 網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

這國中生像小太陽 邊化療邊照顧弱智生

南市北區文賢國中學生潘怡伶（前左）在外公吳樹發（前右）陪伴下堅強面對罕見癌病治療。（記者王俊忠攝）

2017-01-08  13:21

〔記者王俊忠／台南報導〕第十四屆靈鷲山台南區普仁獎，今上午在南市頒獎，全市共有八十五位在困境中向上、實踐良善品德的國中、小優秀學生獲獎，其中五人更得到全國獎。靈鷲山台南分院表示，這些學生彷彿小太陽般散發美與善的光芒、照亮自己與社會各角落。

獲得全國普仁獎的北區文賢國中二年級學生潘怡伶，在小六時突然罹患罕見的伊文氏腫瘤，腹部長出一腫塊，家人即讓怡伶開刀切除，接著接受長達一年的艱苦化療，在痛苦的嘔吐、頭暈掉髮之際曾自怨自艾「為何罕見癌病找上我？」；但看到隔壁小病童病症比她更嚴重，態度卻很正面、樂觀，她開始自省，把悲觀情緒調整為積極、勇敢面對治療挑戰。

怡伶常請假治療，仍善用時間念書，國一下學期成績就恢復原有實力，讓師長刮目相看。國中班導師王馨翎並以「善的循環」引導她，怡伶也身體力行成為一位優秀小天使，貼心幫忙照顧班上一位弱智生，讓弱智生在學業、生活自理與人際互動有所提升成長，也讓班上同學對待身障生的態度與氛圍大幅改善，真是一顆小太陽發光發熱的具體呈現。

靈鷲山都監院上院副監院法住法師、台南分院晟芝法師表示，經過初、複審程序，這屆南市有四十二位國中生與四十三位小學生入選普仁獎，其中文賢國中潘怡伶、南化國中陳岳棋楠、楠西國小黃侑侖、青草國小陳佩均、立人國小陳品謙等五位學生以感人事蹟得到全國普仁獎，累計十四年來在台南拔擢出八百多位普仁小太陽。

主辦單位說，這些普仁獎學生在逆境中仍保有良好品德、展現孝親、友愛與服務的美德，堪為學校社會楷模，希望普仁小太陽們的愛能帶給社會溫暖。

廣告
  • 第十四屆靈鷲山台南區普仁獎頒發給南市得獎的八十五位國中、小學子。（記者王俊忠攝）

    第十四屆靈鷲山台南區普仁獎頒發給南市得獎的八十五位國中、小學子。（記者王俊忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 化療 普仁獎 靈鷲山普仁獎學金
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：這國中生像小太陽 邊化療邊照顧弱智生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.