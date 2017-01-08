這國中生像小太陽 邊化療邊照顧弱智生
2017-01-08 13:21
南市北區文賢國中學生潘怡伶（前左）在外公吳樹發（前右）陪伴下堅強面對罕見癌病治療。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕第十四屆靈鷲山台南區普仁獎，今上午在南市頒獎，全市共有八十五位在困境中向上、實踐良善品德的國中、小優秀學生獲獎，其中五人更得到全國獎。靈鷲山台南分院表示，這些學生彷彿小太陽般散發美與善的光芒、照亮自己與社會各角落。
獲得全國普仁獎的北區文賢國中二年級學生潘怡伶，在小六時突然罹患罕見的伊文氏腫瘤，腹部長出一腫塊，家人即讓怡伶開刀切除，接著接受長達一年的艱苦化療，在痛苦的嘔吐、頭暈掉髮之際曾自怨自艾「為何罕見癌病找上我？」；但看到隔壁小病童病症比她更嚴重，態度卻很正面、樂觀，她開始自省，把悲觀情緒調整為積極、勇敢面對治療挑戰。
怡伶常請假治療，仍善用時間念書，國一下學期成績就恢復原有實力，讓師長刮目相看。國中班導師王馨翎並以「善的循環」引導她，怡伶也身體力行成為一位優秀小天使，貼心幫忙照顧班上一位弱智生，讓弱智生在學業、生活自理與人際互動有所提升成長，也讓班上同學對待身障生的態度與氛圍大幅改善，真是一顆小太陽發光發熱的具體呈現。
靈鷲山都監院上院副監院法住法師、台南分院晟芝法師表示，經過初、複審程序，這屆南市有四十二位國中生與四十三位小學生入選普仁獎，其中文賢國中潘怡伶、南化國中陳岳棋楠、楠西國小黃侑侖、青草國小陳佩均、立人國小陳品謙等五位學生以感人事蹟得到全國普仁獎，累計十四年來在台南拔擢出八百多位普仁小太陽。
主辦單位說，這些普仁獎學生在逆境中仍保有良好品德、展現孝親、友愛與服務的美德，堪為學校社會楷模，希望普仁小太陽們的愛能帶給社會溫暖。
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