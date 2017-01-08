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內湖再生家具拍賣 「將軍桌」4萬6000元拍出

衡山指揮所退役的「將軍桌」，最後以4萬6000元拍出。（記者張議晨攝）

2017-01-08  12:55

〔記者張議晨／台北報導〕台北市環保局今在內湖再生家具展示場舉辦「106年度再生家具歲末年終回饋大拍賣」活動，其中最受矚目的「將軍桌」，因是自衡山指揮所「退役」，且曾是副參謀總長辦公所用，經資收隊員整理後以底價8000元起標，由於競標激烈，環保局長劉銘龍還呼籲民眾「冷靜」，想好再出手。經30次喊價，由呂小姊以46000元成交，呂小姐笑稱「因為書桌有紀念價值，且十分喜歡，沒想太多就買了！」

劉銘龍指出，這張書桌約製作於40年代，曾歷經國共內戰、兩蔣時代一直到解嚴，是從衡山指揮所報廢，也是最後一張將軍桌，具歷史意義和收藏價值。

環保局解釋，從衡山指揮所帶回後，經修整、上漆，才恢復原有樣貌，「單修復的工錢，在外應該就至少需要上萬元」。

「將軍桌」雖年代久遠，但因是檜木製成，外觀還未見蛀蝕，且打開抽屜後，仍保有檜木香氣及功能。一起標隨即引發熱潮，多方陸續喊價，最後以高於底價近六倍的價格拍出。

環保局資循科長崔浩志表示，原本就預期檜木桌會掀起熱潮，但沒想到這麼踴躍，得標價及民眾熱情均超過預期。

除古董家具拍賣外，今現場也推出限量早鳥優惠專區，提供電視櫃、斗櫃、沙發、旋轉椅、腳踏車、書桌、餐桌等物件共計50樣，民眾均可直接以定價100元購買無需競價，由於活動一人限購一件，清晨三點就有人在外「打地鋪」搶領號碼牌。

排名第一的章姓民眾表示，他們三位朋友工作一結束就拿著睡袋到外面等候，希望以低價為辦公室添購傢具。章姓民眾花費三百元購得二張沙發椅、一張茶几，另以三千元拍得大理石椅。他笑稱「非常划算！」

環保局指出，內湖再生傢具年終拍賣至今日下午五點，除家具、腳踏車及創意木工作品外，還有腳踏車免費健檢、資源回收物兌換活動。另外1月14日也會在萬華再生家具展示場舉辦第二場次年終拍賣會。

環保局今在內湖再生家具展示場拍賣三件古董家具，引起搶標熱潮。（記者張議晨攝）

環保局今在內湖再生家具展示場舉辦年終拍賣會，吸引不少民眾入內選購。（記者張議晨攝）

環保局今在內湖再生家具展示場舉辦年終拍賣會，吸引不少民眾入內選購。（記者張議晨攝）

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標題：內湖再生家具拍賣 「將軍桌」4萬6000元拍出


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