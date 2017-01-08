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油價揮別連漲 本週汽油持平、柴油漲0.1元

中油、台塑宣布，週一各式汽油不予以調整，柴油則調漲0.1元，汽油價格揮別連漲，民眾可喘口氣，不必再衝加油站。 （資料照，記者廖振輝攝）

2017-01-08  12:46

［記者林筑涵／台北報導］國際油價處於盤整狀態，中油、台塑宣布，週一各式汽油不予以調整，柴油則調漲0.1元，汽油價格揮別連漲，民眾可喘口氣，不必再衝加油站。

中油表示，最近一週受石油輸出國組織（OPEC）及其他產油國執行減產協議，整體國際原油價格介於每桶54至55美元間起伏，呈現盤整格局。因此依據浮動油價公式計算，自週一零時起，各式汽油不予以調整，維持92無鉛汽油售價每公升25.3元、95無鉛汽油每公升26.8元、98無鉛汽油每公升28.8元；不過，超級柴油部分則每公升調漲0.1元為23.1元。

台塑化與中油調幅相同，週一凌晨一時起，92無鉛汽油每公升為25.2元、95無鉛汽油26.7元、98無鉛汽油29.0元、超級柴油為22.8元。

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