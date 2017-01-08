南方澳僅剩2班幼兒園 宜縣議員促增班
2017-01-08 12:45
南方澳僅剩兩班幼兒園議員促增班，安心育兒才能減少外移。（記者簡惠茹攝）
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港是全國三大漁港之一，早期本地漁船更超過2200艘，經過時代變遷，現在漁船僅剩下8、900艘，人口更在短短30年的時間迅速減少、外移，議員邱嘉進呼籲縣府將幼兒園增班，讓在地人可以安心育兒，才能緩解外移速度。教育處表示，已經著手規劃，預計106學年度增班。
議員邱嘉進表示，南方澳全盛時期人口數更高達6萬人，現在實際居住人口已經剩下不到4000人，人口外移相當嚴重，幼兒園過去曾有7間，2年前私立幼兒園全數關閉，公立的也僅剩南安國小附設幼兒園2班，就算留在本地讀書，也沒地方讀。
「人口外移要從根源解決，讓幼有所托才能人民安心定居。」邱嘉進說，從幼兒園就沒辦法在本地就讀的話，家長一把小孩的戶口遷出，人就留不住了，一旦學童往外跑，家長也會跟著走，人口外移現象就會越來越嚴重，但是教育處一直沒有調整公立幼兒園的班級數，因此他要求增加附設幼兒園的班級數，否則將帶起連續效應，國中小也會跟著缺學生。
教育處代理處長曾秋香表示，目前已經呈報計畫給國教署，申請補助，並且著手朝增班方向規劃，預定106學年度加開一班3到5歲的班級，可以再多收30名學生，而教室還要經過改善，才能符合幼兒園設備標準，現在也在進行教室空間的勘查。
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