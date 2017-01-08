烘手或烘手機？ 公廁說明引熱議

頭份尚順購物中心公廁貼說明牌，引網友莞爾「烘手？烘手機？」（記者彭健禮攝）

2017-01-08 12:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕響應環保，節約擦手紙消耗，許多公共廁所，都有提供烘手機設備，讓民眾如廁洗手後，把手吹乾；苗栗縣頭份尚順購物中心裡頭公廁，也備有此設備，還貼心在機器上頭貼上「烘手機」告知民眾機器的功能。

不過，「烘手機」三個字，口頭說起來不覺得奇怪，但以文字呈現，有網友不禁開始「說文解字」，打趣地說：「為什麼手機要烘？」並拍照上傳個人臉書，讓不少網友莞爾，並發噱回應「烘手？烘手機？」