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廢物利用 雞骨頭竟變身「暴龍」

有名網友把雞骨頭啃得很乾淨，還完全沒有剩餘肉塊，讓人大驚「這個人的牙齒肯定很厲害」。（圖擷取自爆料公社）

2017-01-08  12:49

〔即時新聞／綜合報導〕臉書《爆料公社》粉專分享一篇網友的PO文，一名網友吃滷味，突發奇想把雞骨頭拼成一隻「暴龍」，還用瞳孔放大片充當眼睛，令人嘖嘖稱奇，也讓網友大呼「高手在民間！」。

PO文轉載至今，已累計逾1萬3000人按讚，近260筆回應。網友們除狂笑不止，訝異「暴龍還戴了瞳孔放大片」，也有人直呼，這名網友「太有才了」、「太強了」，讓人佩服，還有人讚，「有創意，廢物利用」，甚至有人笑稱，「快用土把牠埋起來，再挖出來就變化石了」。

另有人建議，「再多啃幾隻，就能擁有一座「侏儸紀公園」，還有人催促，「趕快送去科博館啊」、「快點通知國家地理頻道」，但也有人說，「真的有閒，吃個雞，還可以搞出這個來」，部分網友則表示，這名網友把骨頭啃得真乾淨，完全沒有剩餘肉塊，「這個人的牙齒肯定很厲害」。

一名網友吃滷味，突發奇想把雞骨頭拼成一隻「暴龍」，還用瞳孔放大片充當眼睛，令人嘖嘖稱奇。（圖擷取自爆料公社）

PO文引起網友熱烈討論，還直呼，這名網友「太有才了」、「太強了」，讓人佩服。（圖擷取自爆料公社）

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相關關鍵字： 暴龍 滷味 爆料公社 蒐奇 骨頭
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標題：廢物利用 雞骨頭竟變身「暴龍」


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