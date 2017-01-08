普仁獎頒獎 83人獲獎
2017-01-08 12:12
〔記者俞肇福／基隆報導〕靈鷲山慈善基金會基隆地區「普仁獎」頒獎典禮，8日早上在基隆水園會館舉行，83位國中、國小品德優良、有志向學，但身處困境的莘莘學子，接受學校推薦、志工訪視脫穎而出，接受表揚；每位獲頒普仁獎學生，同時將可領取5000元獎學金。
基隆市接受普仁獎表揚的國中、國小學生，與受表揚學生的學校校長均到場見證學生領獎光榮時刻；基隆市議長宋瑋莉到場頒獎，肯定靈鷲山設立「普仁獎」的用心。
宋瑋莉致詞時表示，靈鷲山創辦人心道法師從小是孤兒，早年貧困顛沛流離，深刻體驗貧窮之苦，特地設立「普仁獎」，希望幫助身處逆境有心向學的小朋友。
宋瑋莉說，希望每位來領獎小朋友，不要因為現有環境的困頓而沮喪，在家中孝順父母，要繼續堅持向上努力學習，定能走出自己的將來。
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