| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

防治登革熱 新北社區防蚊師亮相教撇步

新北市環保局105年開辦社區防蚊師培訓課程，共32位取得資格，今天首度公開亮相。（記者賴筱桐攝）

2017-01-08  11:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府訂定1月8日至27日為國家清潔週，邀請民眾動手大掃除，環保局去年培訓32位社區防蚊師，今天首度公開亮相，現場分享防蚊經驗與方法，教導大家如何清除孳生源，防治登革熱，成為名副其實的「防蚊達人」。

環保局長劉和然表示，105年開辦社區防蚊師培訓課程，對象鎖定里長、環保志工或義工，展開2天16小時的扎實課程，包含登革熱法規、專業知識、蚊蟲辨識等，另一個重點是實地戶外巡檢孳生源，進行蚊蟲採樣、判別與紀錄，共32位學員取得資格，總計辦理60場登革熱防治宣導會，巡檢路線超過78公里，相當於154座101大樓高度。

汐止區厚德里里長陳友諒說，里內志工、義工多為中老年人，為了將防蚊知識傳達給年輕人，特地號召青少年參與宣導活動，教導他們認識蚊子生長過程，並實地走訪社區12趟次，進行「巡、倒、清、刷」孳生源清除工作，學習如何用寶特瓶製作防蚊罐，放在住家窗台，1個晚上最多可抓20至30隻蚊子，居民獲益良多。

板橋區富貴里里長詹汝表示，還沒成為防蚊師之前，通常都在中秋晚會或母親節活動時，向里民宣導清除積水容器，但不論怎麼講，總是無法跳脫「水桶倒放、不要積水」2句話，無法提供更深入的內容，透過課程設計，以防蚊液和捕蚊罐DIY活動吸引婆婆媽媽參加，帶領里民走訪巷弄，挨家挨戶「串門子」宣導正確觀念，成效超乎想像。

廣告
  • 環保志工示範如何清除積水容器。（記者賴筱桐攝）

    環保志工示範如何清除積水容器。（記者賴筱桐攝）

  • 活動現場教導民眾如何自製天然防蚊液。（記者賴筱桐攝）

    活動現場教導民眾如何自製天然防蚊液。（記者賴筱桐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國家清潔週 社區防蚊師 防蚊
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：防治登革熱 新北社區防蚊師亮相教撇步


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.