防治登革熱 新北社區防蚊師亮相教撇步

新北市環保局105年開辦社區防蚊師培訓課程，共32位取得資格，今天首度公開亮相。（記者賴筱桐攝）

2017-01-08 11:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府訂定1月8日至27日為國家清潔週，邀請民眾動手大掃除，環保局去年培訓32位社區防蚊師，今天首度公開亮相，現場分享防蚊經驗與方法，教導大家如何清除孳生源，防治登革熱，成為名副其實的「防蚊達人」。

環保局長劉和然表示，105年開辦社區防蚊師培訓課程，對象鎖定里長、環保志工或義工，展開2天16小時的扎實課程，包含登革熱法規、專業知識、蚊蟲辨識等，另一個重點是實地戶外巡檢孳生源，進行蚊蟲採樣、判別與紀錄，共32位學員取得資格，總計辦理60場登革熱防治宣導會，巡檢路線超過78公里，相當於154座101大樓高度。

汐止區厚德里里長陳友諒說，里內志工、義工多為中老年人，為了將防蚊知識傳達給年輕人，特地號召青少年參與宣導活動，教導他們認識蚊子生長過程，並實地走訪社區12趟次，進行「巡、倒、清、刷」孳生源清除工作，學習如何用寶特瓶製作防蚊罐，放在住家窗台，1個晚上最多可抓20至30隻蚊子，居民獲益良多。

板橋區富貴里里長詹汝表示，還沒成為防蚊師之前，通常都在中秋晚會或母親節活動時，向里民宣導清除積水容器，但不論怎麼講，總是無法跳脫「水桶倒放、不要積水」2句話，無法提供更深入的內容，透過課程設計，以防蚊液和捕蚊罐DIY活動吸引婆婆媽媽參加，帶領里民走訪巷弄，挨家挨戶「串門子」宣導正確觀念，成效超乎想像。