全國太極拳賽 今年4月將在墾丁舉辦

太極刀研習展現成果（記者葉永騫攝）

2017-01-08 11:54

〔記者葉永騫／林邊報導〕屏東縣薪傳鄭子太極拳協會今天舉行會員大會，表揚參加全國各項比賽成績優異人員，在去年該會共獲得全國各項比賽得獎有52人，獲到前3名則高達25人，今年更將與屏東縣體育會承辦福爾摩沙盃全國太極拳錦標賽，培養我國更多的武林高手。

屏東縣薪傳鄭子太極拳協會為屏東縣太極拳研習、教學最重要的團體，理事長蕭國亮對於太極拳的推廣相當用心，全力配合屏東縣體委會太極拳協會理事長劉玉霞進行全縣太極拳的研習、發展，使得屏東縣學習太極拳的人數一再創新高，去年舉辦新手研習太極拳時更高達200多人參加，並且舉辦太極刀研習營，提升屏東縣太極拳的水準，因此在去年參加全國太極拳比賽，獲得前3名的人數達到25人，得獎有52人，可說是高手林立、人才濟濟，今天頒獎表揚這些獲獎人員，期望今年有更好的成績表現。

蕭國亮表示，今年4月協會與委員會再度聯手承辦福爾摩沙盃全國太極拳錦標賽在墾丁舉辦，屆時全國太極拳高手將齊聚屏東縣，期望屏東縣的選手能夠拿下好成績。