當成撞球在打？ 屁孩連丟3次大鬧保齡球館

2017-01-08 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋某間保齡球館，在今日清晨4時許有7名年輕男女在場內嬉戲，除了1個人在同個球道上連丟3球外，還有3、4人各拿1球也在相同的球道丟出，讓旁觀民眾看了相當傻眼。

有網友在《爆料公社》臉書粉絲頁表示，這群人在球閘放下來時都會硬丟，而且不穿保齡球鞋，甚至還跑到球道中央嬉鬧。從影片中可以看到，在1位女孩丟出保齡球後，接著就有個灰衣少年手拿著3顆球連續投出，造成球道上一瞬間有4顆球出現。

在第2段影片中，這群青少年則依序對著同個球道丟球，更把球狠狠砸在地板上。臉書網友看到這些場景後，直呼「屁孩無下限」、「屁孩一堆」，有人更認為既然有錄影了，那麼建議店家要硬起來求償，別讓這群人繼續橫行。