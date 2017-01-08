二度睡公園 單親地瓜媽自立了
地瓜媽媽一方面要賺錢養家，另一方面也要照顧小孩，揹著孩子出來賣地瓜景象屢見不鮮。 （記者陳炳宏攝）
〔記者陳炳宏／台北報導〕歲末年終、正當一般民眾規劃年底尾牙時，一群社會弱勢卻只能期盼社會大眾捐款，好讓1月22日寒士吃飽30尾牙，可與其他弱勢民眾一起在凱道吃一頓粗飽，不過遇到景氣空前酷寒，創世基金會表示，尾牙經費籌募僅5成，二度淪落睡公園的單親地瓜媽小玲，在創世協助下自立，呼籲社會大眾，可以給街友、單親媽、獨居長輩等辛苦人，多一些溫暖與關懷。
在台北車站附近賣烤地瓜的小玲，原本是旅行社派駐中國的業務人員，7年前在當地結婚懷孕後，因男方反對，只好回台生子，在孩子7個月大時，因為積蓄用光，也欠下大筆卡債，最後被房東趕出門。
小玲說，那時候房東雖然有給寬限期，但自己覺得不好意思，還是搬出去，加上在中國登記結婚沒先告知家人，未獲爸爸諒解，最後帶著一個行李箱揹著女兒在公園遊蕩，因為一連3天逗留，被早起運動民眾舉報，後來警察安排急難救助收容，在大安婦女中心轉介下，才到創世基金會學烤地瓜。
小玲開始賣烤地瓜後，因為剛開始不知道生意可以持續多久，所以仍省吃儉用，但女兒的營養不良全顯露在臉上，創世主管發現孩子臉色偏黃，主動買奶粉補助，但小玲擔心孩子習慣後，萬一將來沒錢，孩子會不會就不吃其他東西，所以痛心婉拒。
想到當時襁褓中的孩子，沒牛奶喝，只能跟著媽媽吃飯，小玲啜泣的說，那時真的很無助。
但小玲未就此一路順遂，之後巧遇婚前的男友要求復合未果遭軟禁，後來主管嘗試搭救還被恐嚇吃子彈，脫身後主管安排小玲到南部避難，也繼續賣烤地瓜，過了2年才又回台北。
小玲說，剛回台北時找不到房子，當天又只好睡公園，後來在教會協助下，才找到收容住所，現在則是創世協助下租屋，每天靠烤地瓜不但已經把以前債務還清，勉強還能租屋、負擔小孩生活。
多次參加寒士尾牙的小玲說，雖然每次尾牙坐在旁邊的人都不一樣，但其實大家都抱持著感恩心，尤其我們這群算是平常沒人關懷的社會邊緣人，能夠有伴坐下來互相問暖吃飯，重溫家的感覺，是每年最期待的一件事。
創世基金會社資部副主任游麗真說，地瓜媽平均每天收入可達1600元，但每個月會存約2500元當作互助金，是希望他們在得到社會幫助而自立後，也能貢獻自己小小的力量，幫助下一個單親媽媽地瓜攤的費用。
游麗真也呼籲，「植物人雙軌服務暨第27屆寒士吃飽30尾牙」正積極籌備，創世、華山、人安基金會策略聯盟，預計全台16處、邀請寒士、街友、獨居長輩、清寒單媽約4萬人，服務人數較去年成長23％，活動倒數剩2週，經費卻仍缺5成，希望各界在辦年貨、吃尾牙時，也能揪團作愛心，帶給寒士一個溫暖、一份祝福。歡迎認桌（每桌5000元）或應急紅包（每份500元），愛心專線：02-2835-7700#9吃飽小組。
-
洗地瓜機器故障，地瓜媽媽改用人工洗地瓜。（記者陳炳宏攝）
-
許多民眾都願意掏錢買地瓜，幫助地瓜媽媽（小玲）。（記者陳炳宏攝）
-
因為工作較彈性，萬一女兒生病，可以隨時「請假」，地瓜媽媽成了小玲唯一的選擇。（記者陳炳宏攝）
-
關心地瓜媽媽的創世基金會創辦人曹慶，九十高齡仍會出現在地瓜攤車準備場，隨時幫忙地瓜媽媽生火、備料。（記者陳炳宏攝）
-
地瓜媽媽都是單親，為了照顧小孩，得獨自推著笨重烤地瓜攤車上街。（記者陳炳宏攝）
-
地瓜媽媽小玲（右），下午賣到一半攤車放著就去接女兒（左）下課，然後賣到晚間六、七點才回家，而跟其他地瓜媽媽的孩子一樣，都已練就出一身叫賣地瓜本領。（記者陳炳宏攝）
-
地瓜媽媽小玲，因為洗地瓜機器故障，即使天冷，一早送孩子去上課後，立即忙著洗地瓜。 （記者陳炳宏攝）
-
地瓜媽媽每天一早得自行到倉庫領地瓜與煤炭。 （記者陳炳宏攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 遼寧號若跨中線 國防部將一舉殲滅...
- 焦點評論》警政署長不必幹了
- 吳敦義明天誓師 換柱再起！
- 高鐵窗外看不清楚 氣象主播：不便宜票價應注意品質
- 暖暖水源地種樹 居民除草育苗
- 稱同性戀需治療 澳洲台女參選人遭開除黨籍
- 華心寶寶旺爸還是旺媽？命理師這樣說
- 史前館增科技設備 互動好好玩
- 熊大逆轉 勇士一鼻子灰
- 蔡英文抵達美國 各國媒體高度關注
- 服藥輕生？海倫清桃驚爆將退出演藝圈
- 藏毒480公克遭查獲 2嫌辯稱都要自己吸…
- 大福彩摃龜
- 李準基豪情挺IU 四樹CP驚喜合體
- 維護春安 中市守望相助隊誓師
- 寒流來襲 歐洲各地至少23死
- AV女優試穿絲襪 她說這雙最好穿...
- 〈愛情甜甜圈〉暖爐
- 英語老師「做中學」 偏鄉學生「逆轉勝」
- 王姿雯／失樂園
- 藍又時懶理整形說 心疼女兒出生就被攻擊
- 雙手反綁上吊 男子離奇死公廁
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai embarks on official visit to Central America
- 去年12月出口 可望雙位數成長
- 網球》穆雷4個月的不敗神話 被前球王喬帥終止
- （圖多）雪莉性感床照10連發！翹臀纖腰魅惑見客
- 【藝文短訊】林水福談谷崎潤一郎
- 丘沁偉簽到服飾店 內褲當背景
- 台港民代對談 關切民主運動前途
- 40名越南男女 「坐桶仔」想強登三貂角
- 筆電擋子彈 他死裡逃生
- 自由廣場》上頭圖利 下頭頂罪
- BOXING遭阿妹狂「雕」 半夜落跑釣魚
- 川蔡會破局？ 川普團隊稱不會與蔡英文會晤
- 國民黨拚選主席 花蓮傳動員消防志工入黨
- 千億富少禍從口出 酸女星被包養敗訴
- 愛地球 獵人與他的荒野
- 紀念林獻堂 萊園寫生賽頒獎
- 談內科發展扯桃園 柯發言又惹議
- 朵朵小語 接受你自己
標題：二度睡公園 單親地瓜媽自立了
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email