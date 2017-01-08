二度睡公園 單親地瓜媽自立了

地瓜媽媽一方面要賺錢養家，另一方面也要照顧小孩，揹著孩子出來賣地瓜景象屢見不鮮。 （記者陳炳宏攝）

2017-01-08 11:37

〔記者陳炳宏／台北報導〕歲末年終、正當一般民眾規劃年底尾牙時，一群社會弱勢卻只能期盼社會大眾捐款，好讓1月22日寒士吃飽30尾牙，可與其他弱勢民眾一起在凱道吃一頓粗飽，不過遇到景氣空前酷寒，創世基金會表示，尾牙經費籌募僅5成，二度淪落睡公園的單親地瓜媽小玲，在創世協助下自立，呼籲社會大眾，可以給街友、單親媽、獨居長輩等辛苦人，多一些溫暖與關懷。

在台北車站附近賣烤地瓜的小玲，原本是旅行社派駐中國的業務人員，7年前在當地結婚懷孕後，因男方反對，只好回台生子，在孩子7個月大時，因為積蓄用光，也欠下大筆卡債，最後被房東趕出門。

小玲說，那時候房東雖然有給寬限期，但自己覺得不好意思，還是搬出去，加上在中國登記結婚沒先告知家人，未獲爸爸諒解，最後帶著一個行李箱揹著女兒在公園遊蕩，因為一連3天逗留，被早起運動民眾舉報，後來警察安排急難救助收容，在大安婦女中心轉介下，才到創世基金會學烤地瓜。

小玲開始賣烤地瓜後，因為剛開始不知道生意可以持續多久，所以仍省吃儉用，但女兒的營養不良全顯露在臉上，創世主管發現孩子臉色偏黃，主動買奶粉補助，但小玲擔心孩子習慣後，萬一將來沒錢，孩子會不會就不吃其他東西，所以痛心婉拒。

想到當時襁褓中的孩子，沒牛奶喝，只能跟著媽媽吃飯，小玲啜泣的說，那時真的很無助。

但小玲未就此一路順遂，之後巧遇婚前的男友要求復合未果遭軟禁，後來主管嘗試搭救還被恐嚇吃子彈，脫身後主管安排小玲到南部避難，也繼續賣烤地瓜，過了2年才又回台北。

小玲說，剛回台北時找不到房子，當天又只好睡公園，後來在教會協助下，才找到收容住所，現在則是創世協助下租屋，每天靠烤地瓜不但已經把以前債務還清，勉強還能租屋、負擔小孩生活。

多次參加寒士尾牙的小玲說，雖然每次尾牙坐在旁邊的人都不一樣，但其實大家都抱持著感恩心，尤其我們這群算是平常沒人關懷的社會邊緣人，能夠有伴坐下來互相問暖吃飯，重溫家的感覺，是每年最期待的一件事。

創世基金會社資部副主任游麗真說，地瓜媽平均每天收入可達1600元，但每個月會存約2500元當作互助金，是希望他們在得到社會幫助而自立後，也能貢獻自己小小的力量，幫助下一個單親媽媽地瓜攤的費用。

游麗真也呼籲，「植物人雙軌服務暨第27屆寒士吃飽30尾牙」正積極籌備，創世、華山、人安基金會策略聯盟，預計全台16處、邀請寒士、街友、獨居長輩、清寒單媽約4萬人，服務人數較去年成長23％，活動倒數剩2週，經費卻仍缺5成，希望各界在辦年貨、吃尾牙時，也能揪團作愛心，帶給寒士一個溫暖、一份祝福。歡迎認桌（每桌5000元）或應急紅包（每份500元），愛心專線：02-2835-7700#9吃飽小組。