農民捐高麗菜做公益 家扶義賣籌助學金

農民董芳彬提供高麗菜義賣助學，北台南家扶中心扶助青少年上午賣力採摘，希望為今年艱困的助學金籌募工作盡點心力。（記者王涵平攝）

2017-01-08 11:44

［記者王涵平／台南報導］農民董芳彬提供高麗菜義賣助學，北台南家扶中心扶助青少年上午賣力採摘，希望為今年艱困的助學金籌募工作盡點心力。

董芳彬以友善耕作種植的棗子、小番茄、稻米，常年提供北台南家扶中心義賣籌募助學金，今年種植的8000顆高麗菜，適逢菜價下跌，僱工採收、運送已不划算，因此決定免費贈送給弱勢團體，如一般民眾自行到田間採摘，每顆只要10元。

北台南家扶中心2月將發放扶助學子助學金，但目前僅達目標的3成左右，社工督導吳宜菁表示，昨天才接獲董芳彬提供高麗菜義賣的消息，立即動員36位少年展力方案的國高中學子幫忙，今天將先運回北台南家扶中心，明日起先在愛心小棧義賣，視每顆大小義賣金額10元、20元不等。

不少家扶扶助學子都是首次下田體驗農務，雖然得彎腰收割高麗菜、撿拾運送，在暖冬陽光下滿身大汗，但覺得很有意義，希望自助人助，順利籌募到助學金。

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