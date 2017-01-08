一例一休加班人事費增加 竹市府尋財源

2017-01-08 11:19

〔記者王駿杰／新竹報導〕一例一休上路，雖對多數新竹市政府員工影響不大，卻直接影響須天天值勤、工時長的環保局清潔隊與停車收費員，市府初步估計，未來恐增加1千多萬元加班費，目前仍在研議追加預算，也不排除調整停車收費時間。

竹市府人事處指出，一例一休對府內多數週休2日的員工影響不大，主要影響的有426位環保局清潔隊員及119位公有停車收費員。

由於清潔隊員工時長，平日假日都要排班清掃，又因清潔隊正式編制人數固定，無法立即補足加派人力，環保局目前正視情況調整分工作為因應。

人事處說，目前竹市共有119位收費員，皆為臨時約雇人員，負責轄內路邊停車與公有停車場收費，路邊停車位自上午8點至晚間10點收費，假日一樣收費，部分公有停車場甚至是24小時營運，未來加班機會勢必大增。

人事處估計，未來清潔員與收費員的加班費大約需要1千萬元，市府目前尚未編列預算，還在尋找財源，另外，市府也開始研議公有停車場營運時間，或考慮縮短路邊停車格收費時間，盡快找出因應方式。