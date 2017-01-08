這張牽手照感動萬人 背後故事讓網友淚崩

老爺爺和老奶奶在病床上的照片最近在網路瘋傳。（圖擷取自臉書）

2017-01-08 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕一張老爺爺和老奶奶在病床上的照片最近在網路瘋傳，照片中的爺爺和奶奶在醫院裡緊緊牽著手，深情凝視對方，讓不少人相當感動，當天老爺爺多重器官衰竭，只能靠呼吸器，他告訴兒女們想拔管，不想這麼痛苦，但想看看同在醫院的老伴，醫院也特地破例完成爺爺的願望...

這對老夫妻的女兒張藝梅受訪透露，父親去年10月因心臟不適，住進寧波市鄞州區人民醫院，後來病情沒有好轉，多重器官衰竭，只能靠呼吸器支撐，他希望在走之前可以看看因為骨折住院的老伴，不過醫院規定加護病房的家屬只有下午3點才能探視半小時，但是爺爺的病況太嚴重，怕等不到隔天的3點，醫院決定特地破例讓兩人相見。

當老爺爺看到老伴時，已經沒有力氣了，但老奶奶卻緊握他的手說：「老頭子，你不用擔心我，放心走吧！我會照顧好自己的！」一旁的護理人員和家屬們早已淚崩。老爺爺的眼睛有點濕潤，在見面不久後老爺爺就過世了。

張藝梅說，母親骨折痊癒回家後，才告訴她爸爸過世的消息，她的反應卻很平靜，像是做好了準備一樣，但其實夜裡還會偷偷流淚。老奶奶後來接受採訪，透露和先生最後一次見面已經一個多月了，從沒像現在一樣這麼想念丈夫。

「爸爸把媽媽寵壞了。」張藝梅說道，原來老奶奶是家裡的小女兒，常會鬧脾氣，老爺爺總是耐子性子哄她，兩人感情很好，生活起居都是老奶奶照顧老爺爺，幾乎形影不離，兒女們都感受到父母的真摯的感情，如今這張牽手照片也感動了不少人。