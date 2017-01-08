鐵道路跑 7000名跑者追著火車跑！

鐵道嘉年華會的小火車搭乘體驗！（記者廖雪茹攝）

2017-01-08 09:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕追著火車跑！第1屆「鐵道路跑-乘風接軌」今天上午在台鐵北湖站旁的YAMAHA台灣山葉機車新竹廠登場，約7000名跑者興奮地沿著鐵道馳騁，完賽後還可嗑一個福隆鐵道便當，獲得別出心裁、可組合的鐵軌獎牌等獨特紀念品，令許多參賽者忍不住大呼「這是我參加過最特別的路跑了」！

這場鐵道路跑今早7點半，由立委林為洲、湖口鄉長林志華、台灣山葉機車副總經理高晴珀等人鳴槍起跑。主辦單位博聯行銷有限公司表示，看準台灣超過40萬鐵道迷的市場，量身打造濃濃鐵道味的主題路跑，賽事分為21K鐵道組與9K火車組，沿途可一覽10公里以上的鐵道風情，經過東南亞最大的火車醫院富岡基地，還有頻繁的列車陪跑。

更令跑者興奮的是，主辦單位提供多項深具創意的鐵道紀念品，包括使用騰雲號設計的紀念衫、能吹出火車鳴笛聲的福笛、繪上台灣案內圖的完賽毛巾、仿舊的車票完賽證明、紀念小火車，以及最讓人愛不釋手的可組合式鐵軌獎牌，每個人的獎牌可組合成長長的鐵軌，還能放上小火車行駛。另外，可加購站內燈箱設計的初半馬獎，還有濃濃復古味的鐵道便當盒。

除了路跑賽事，主辦單位更結合鐵道展覽，在北湖站旁策劃鐵道嘉年華會，邀請清華高中軌道車輛科等單位協助，有小火車搭乘、火車駕駛模擬器、台灣鐵道史展與相關文創商品等，讓大人小孩都玩得好開心，也對台灣的鐵道文化有了初步認識，留下十足的鐵道回味！

許多跑友都說，因為路線規劃和紀念品很特別，而且周邊提供鐵道遊樂設施，所以呼朋引伴或是攜家帶眷參加。

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