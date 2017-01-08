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寒冬來了？吳德榮：週五起強烈冷氣團來襲

微弱鋒面今早通過北台灣，此外菲律賓東方海面有一熱帶低壓正在發展。（中央氣象局）

2017-01-08  10:00

〔即時新聞／綜合報導〕入冬以來，台灣各地普遍溫暖舒適，至今僅僅只有兩波冷氣團來台，但本週開始天氣將有變化，今（8日）下午起東北季風增強，北台灣氣溫開始下降，局部地區將出現降雨；週五（13日）冷空氣向南分量加大，恐成入冬以來第一波強烈大陸冷氣團。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」表示，今早鋒面已移至台灣北部上空，北部、東北部雲量增多，但鋒面結構鬆散，降雨較零星，下午起東北季風增強，北台灣氣溫開始逐漸下降，東北季風將影響至週二清晨，台北低溫約降至15-16度；週二白天略微回暖，週三冷空氣補充，迎風面水氣增多，降雨機率提高，週四氣溫再度回升，是北台灣天氣變化頻繁的一週，中南部影響較小，仍為多雲到晴。

但根據最新的歐洲中期預報中心（ECMWF）數值模擬顯示，週五（13日）起冷空氣向南分量加大，吳德榮提醒這股冷空氣有可能是入冬以來最強，將為台灣帶來入冬之後的最低氣溫，這股冷空氣將從週五影響至下週日，有機會成為入冬以來第一波「強烈大陸冷氣團」。（台北市氣溫低於12度）

另外由於菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓，未來將通過菲律賓進入南海，如水氣向北輸送與週五南下的冷空氣匯集，將使全台降雨範圍擴大，天氣將更為濕冷，不過吳德榮提醒，這都是模式6天之後的模擬，存有一定「不確定性」，需再持續觀察。

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