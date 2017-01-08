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台灣瘋慢城 傳台灣只剩最後2認證名額

傳國際慢城認證可能對台灣設限名額。圖為優人神鼓在池上稻田文化景觀區內演出。（資料照，記者王秀亭攝）

2017-01-08  09:55

〔即時新聞／綜合報導〕「慢食」（slow food）和「慢活」（slow living）是近年崛起的生活及旅遊方式，台灣各鄉鎮腦筋動的快，向義大利國際慢城組織（Cittaslow International）申請「慢城」認證，目前已有4個鄉鎮獲得認證，但據傳，台灣各鄉鎮申請太熱情、太踴躍，已經讓國際慢城組織打算對台灣限額，頂多再認證2個。

《遠見》報導，目前台灣擁有慢城認證的4鄉鎮分別是花蓮鳳林、嘉義縣大林、苗栗縣的南庄與三義；目前又有台東池上、關山、花蓮瑞穗、雲林古坑等，表達出強烈申請意願。

事實上，義大利慢城組織是提倡保護環境、保護當地風俗習慣與文化資產、推行健康飲食方式等主張；他們的慢城認證，涵蓋7大面向、8大公約與72項指標。截至2016年全世界已有30個國家，213個城市通過認證；台灣則從2014年展開申請，隨即快速風行。

各鄉鎮為何想爭取認證，主要是透過這些文化保護措施提升能見度，讓旅人及學者們多停留、消費，以增加收益，但台灣動作太迅速，反而遭到批評。

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  • 傳國際慢城認證可能對台灣設限名額。圖為優人神鼓在池上稻田文化景觀區內演出。（資料照，記者王秀亭攝）

    傳國際慢城認證可能對台灣設限名額。圖為優人神鼓在池上稻田文化景觀區內演出。（資料照，記者王秀亭攝）

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