散發濃濃古早味 日鐵道迷最愛台鐵「藍皮車廂」

南迴鐵路是幸野的最愛。（圖由幸野昭浩提供）

2017-01-08 09:34

〔記者顏宏駿／彰化報導〕去年10月台鐵把日本東武鐵道路公司的「日光詣SPACIA」外型，移植塗裝成台鐵「黃金自強號」，參與這個計畫的是東武公司一位「台灣鐵道迷」，他是東武鐵道事業部營業推廣課長幸野昭浩，過去他經常坐著台鐵列車環島，吃遍各地台灣美食，甚至坐了9趟枋寮─台東線列車，只因它是台灣碩果僅存的「柴油藍皮列車」。

107年才開年不久，幸野昭浩「再度」拜訪台灣，他說，因為公務和私人旅行，1年起碼來台灣15次，這次私人旅行，專程來坐「枋寮─台東藍皮列車」。

他說，台灣現役火車幾乎都是「電車」，唯一非電車線的只剩南迴鐵路，其中又以「台東─枋寮線」最吸引人，它是柴油火車拖著古早的「藍皮車廂」，太有味道了。

幸野眼睛瞇著，兩手掌對臉扇風，他說，藍皮車沒有空調，他可以聞到南台灣的空氣，鹹鹹的海風，帶著一點點南國暑氣吹進車廂，哇！太讚了。

他又說，南迴鐵路隧道多，坐柴油車進入隧道又是另一番風味，有人覺得柴油味噁心，但他卻覺得柴油味對一個鐵道迷來說，是古老味道的追尋。

「我愛死這條線了」，看得到山景，看得到大海，聞得到大地的味道，還有火車頭的古早味，「從發現她以來，我已經坐了9次」，今天再坐就是第10次。

昨天幸野來到彰化社頭跟鐵道迷相會，鐵道迷跟他分享台中市鐵路高架化，保留舊火車站的點點滴滴，鐵道迷自聘翻譯，兩造溝通無障礙。

鐵道迷陳朝強說，幸野先生全身散發著「鐵道魂」，對台灣的鐵道文化如數家珍，特別是台灣跟日本兩國間具有深厚友誼，早年日治時期留下很多鐵道檔案資料，他每次來台灣是來挖寶。能為了一條鐵道線，一來再來的日本人，其實不少，再過兩年台灣全島鐵路電氣化，「柴油藍皮車」恐走入歷史，以後就只能像光華號一樣，在特別的時間才能坐得到。

因為台鐵與東武鐵道公司於前年締結友好同盟，幸野昭浩除了把「日光詣SPACIA」帶來台灣，也把台灣的普悠瑪號帶去日本東武鐵道將一輛「兩毛號」列車，為了進一步促進兩國交流，搭乘過台鐵超過150元以上自強號車票，就可以至東武鐵道兌換淺草至東京晴空塔免費紀念車票，或是購買前往日光或足利的優惠票券；而持東武鐵道特急列車車票的日本旅客，也可以至台鐵兌換平溪線、集集線、內灣線一日券。

幸野昭浩是標準的「台灣鐵道迷」。（記者顏宏駿攝）

幸野昭浩與台灣鐵道迷相會。（記者顏宏駿攝）