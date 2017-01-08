台南空氣品質糟 環團要去高雄、台中抗爭
2017-01-08 09:04
台南市今晨空品又達「不良紅」的不健康等級。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕2017年新的一年，台南的空氣品質糟實在透了！迄今竟然還沒出現過一天好空氣，民眾對政府的無能感到憤怒，網路社群討論近日來十分熱烈。台南市空污防護自救會呼籲大家2月19日站出來，為我們孩子的健康「爭一口氣」。
根據環保署的空氣品質監測網顯示，台南市今天一早的空氣品質（AQI）高達156，僅次於雲林縣麥寮和台西測站，居全國倒數第三，台南的新營測站也是156，安南測站153均「名列前茅」。
累計從元旦迄今，台南市這8天來的空品，不是「不良紅」就是「警戒橘」。其中，出現「不良紅」的天數竟然高達6天，而鄉村的白河測站更慘，與市區幾乎沒有差別，天天都是不健康等級。
台南市空污防護自救會表示，PM2.5因極細微，對健康的危害很大，經吸入肺泡，進入血管中流竄，會造成氣喘、過敏、肺腺癌、心血管等疾病，尤其對孕婦、小孩的危害更大。「確保下一代的健康 是我們的基本責任，我們怎能放任空污 傷害摯愛的孩子們」，呼籲219大家站出來參加在高雄和台中舉辦的全國反空污大遊行，為我們的孩子爭一口氣。
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