| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南區年改會場外 首波口角衝突僵持中 網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 生活

興航停飛50天飛機出現鏽斑 委託長榮就地封存

民航局提醒債權銀行緊急將飛機就地封存，避免未來因損壞賣不掉。（資料照）

2017-01-08  10:48

〔即時新聞／綜合報導〕復興航空在11月22日宣布解散公司，已停飛近50天，部分零組件已出現鏽斑，民航局提醒債權銀行緊急將飛機就地封存，避免未來因損壞賣不掉。

興航租的16架飛機已還給租機公司，自有的11架飛機目前由債權銀行團處理，希望在2月底前售出，銀行團因對飛機售出前的維護保存不了解，轉而向民航局求助。

民航局指出，桃園機場位在高鹽分區，飛機每天都要保養，不過興航已無足夠人力保養飛機，現在飛機零組件已出現部分鏽斑，不理會的話腐蝕範圍會增大，嚴重的話飛機可能賣不出去。

銀行團在民航局的建議下將委託長榮航太將11架飛機做地面封存。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 民航局 興航
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：興航停飛50天飛機出現鏽斑 委託長榮就地封存


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.