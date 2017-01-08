興航停飛50天飛機出現鏽斑 委託長榮就地封存

民航局提醒債權銀行緊急將飛機就地封存，避免未來因損壞賣不掉。（資料照）

2017-01-08 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕復興航空在11月22日宣布解散公司，已停飛近50天，部分零組件已出現鏽斑，民航局提醒債權銀行緊急將飛機就地封存，避免未來因損壞賣不掉。

興航租的16架飛機已還給租機公司，自有的11架飛機目前由債權銀行團處理，希望在2月底前售出，銀行團因對飛機售出前的維護保存不了解，轉而向民航局求助。

民航局指出，桃園機場位在高鹽分區，飛機每天都要保養，不過興航已無足夠人力保養飛機，現在飛機零組件已出現部分鏽斑，不理會的話腐蝕範圍會增大，嚴重的話飛機可能賣不出去。

銀行團在民航局的建議下將委託長榮航太將11架飛機做地面封存。