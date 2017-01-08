75歲以上老人換駕照 延至7月施行

2017-01-08 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕交通部公路總局將實施75歲以上老人換駕照規定，趕不及元旦實施，公路總局表示，延至7月1日新規一定上路，違者將開罰1800元到3600元並禁止駕駛。

《聯合報》報導，75歲以上有駕照老人達58萬多人，交通部考量換照人力有限，將研討是否一次全面換發。還是漸進式，針對現在74歲、今年7月起滿75歲且有違規記點紀錄的駕駛人才換照。

報導指出，交通部原擬元旦開始實施，75歲以上的汽、機車駕駛人，須通過體格檢查與認知機能測驗，或自行到醫院受檢提出無中度以上失智證明，才能換發。