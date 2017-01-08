氣溫越晚越冷 明晚降到14度左右

今天隨著東北季風增強，部分區域有雨，溫度會比昨天低，感受偏涼。（資料照）

2017-01-08 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天隨著東北季風增強，部分區域有雨，溫度會比昨天低，感受偏涼。

氣象局資料顯示，今天開始東北季風增強，迎風面的東半部及北部地區將轉為有局部短暫雨的天氣。

溫度方面，今天北部地區氣溫比昨天略低，感受偏涼，中南部、花東地區溫度變化則不大，仍有25至28度，不過越晚天氣越冷，預測中部以北的地區最低有16至18度，其他地區約19至20度。

從週一開始溫度遽降，預計最低溫會在週一晚上到週二清晨，北部及東北部低溫只有14度左右，南部及花東最低溫也只有17度；降雨方面只有在迎風面的宜蘭、花蓮及北海岸局部地區有局部地形性降雨，其他地區的天氣都還算穩定。週四、週五冷空氣略為減弱，各地氣溫稍微回升，不過水氣增多，各地降雨機率增高。

今天金門及中部地區AQI為對敏感族群不健康等級，雲嘉南及高屏地區為對所有族群不健康等級，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 22 18~ 25 21 ~ 28 18 ~ 24

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）