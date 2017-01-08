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東北風增強天氣轉涼 北部東半部短暫雨

2017-01-08  05:52

〔中央社〕中央氣象局表示，隨著東北季風增強，今天迎風面東半部及北部地區轉為有短暫雨的天氣，各地溫度與前幾天溫暖舒適的感覺也會有明顯落差，中部以北及東北部低溫下探攝氏16度。

氣象局說，今天隨著東北季風增強，在降雨方面，迎風面東半部地區有局部短暫雨，北部地區也會轉為有短暫雨的天氣。

在溫度變化方面，今天北部及東北部有愈晚愈涼冷的趨勢，其他地區夜晚及清晨氣溫也較涼，因此感覺上與前幾天溫暖舒適的天氣型態差別會很大，中部以北及東北部的低溫是攝氏16至18度，其他地區19至20度；高溫方面，北部及東北部約21至24度，其他地區約25至28度。

氣象局預估此波東北季風冷空氣最強的時段是在9日晚至10日清晨，屆時中部以北及東北部最低溫約只有14至15度。

氣象局指出，今日清晨西半部地區及馬祖、金門易有局部霧霾或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊，霧中行車請注意安全；晚起台南以北、東半部、恆春半島（含蘭嶼、綠島）及澎湖空曠地區及鄰近海域易有較強陣風，沿海地區風浪較大。

今天金門及中部地區AQI為對敏感族群不健康等級，雲嘉南及高屏地區為對所有族群不健康等級，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。

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