台灣東部海域凌晨4.3地震 最大震度3級
2017-01-08 04:36
〔中央社〕根據中央氣象局地震報告，台灣東部海域今天凌晨3時52分22.6秒發生芮氏規模4.3地震，震央位於台東縣政府東北方41.0公里處，地震深度7.1公里。
各地最大震度：台東縣成功3級，東河3級，池上2級。
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